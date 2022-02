Juan Peón: "Es un lujo disponer de 25 o 30 jugadores para entrenar"

El CD Castro lidera con seis puntos de ventaja el grupo B de Primera Autonómica. Al frente del banquillo está Juan Peón, inmerso en una etapa en la que se encuentra "cómodo y con mucha ilusión" tras saborear las mieles del fútbol profesional en su etapa como segundo entrenador del CD Lugo junto a Quique Setién.

¿Cómo está viendo al Castro?

Es un club que tiene muchas cosas positivas, a nivel organizativo, de infraestructuras y cantera, con una directiva que trabaja mucho con un proyecto a medio-largo plazo muy importante. Con el primer equipo, todas las circunstancias que se dan son positivas para trabajar y hacer algo serio.

¿Y la categoría este año?

No me gusta a nivel organizativo, que se pase a una segunda fase sin que se tenga en cuenta lo que se hizo en la primera, solo las posiciones y no los puntos, por lo que no es una liga regular. Pero lo que menos me gusta es que solo hay un ascenso, es incomprensible. en cuanto a los equipos, el nivel es parecido, muy igualado y con equipos que se ve que entrenan y ante los que cuesta puntuar.

Es el equipo más goleador y el segundo menos goleado. ¿Qué le dicen estas cifras?

Que es un equipo que está equilibrado, pero esto varía y cambia rápido al estar todo tan igualado. Lo más importante es ser capaces de mantener un buen equilibrio entre los goles marcados y los encajados y que los que marques sirvan para ganar puntos.

Les sigue en la tabla el Pol. ¿Puede ser el rival a batir por el ascenso?

Es un equipo muy importante, llamado al ascenso, pero también hay otros. Ahora mismo en este grupo somos los que estamos arriba, pero queda mucho, finalizar la primera fase y luego cruzarnos con equipos del otro grupo en una competición muy corta, exprés, en la que como falles en un partido va a ser muy difícil compensar esos puntos.

¿Qué es lo que más le gusta de entrenar a un equipo en una categoría como es Primera Autonómica?

El Castro es un club que a nivel de organización está muy bien estructurado y es un lujo tanto las instalaciones que tiene, de última generación, como poder disponer del número de jugadores con el que estamos entrenando. Este año se hizo un filial porque había muchos futbolistas que venían de la base y tenemos entre 25 y 30 jugadores que entrenan juntos. La sensación es la de estar en una categoría más alta. Lo bueno son los desplazamientos, que son más cortos, y conoces mucha gente de toda la provincia por lo que siempre son partidos de mucha rivalidad y eso es muy bonito a la hora de competir.

¿Qué diferencia hay en entrenar fútbol profesional y la categoría en la que está ahora el Castro?

Sobre todo la trascendencia y que el profesional es mucho más mediático. Todo lo que pasa tiene mucho más altavoz, repercusión y llega a mucha más gente. Pero a nivel de entrenamiento puro y duro, en un equipo como el Castro puedes plantear unos entrenamientos muy similares y conseguir unos objetivos parecidos. Yo disfruto tanto aquí como en un equipo profesional.

¿Cómo valora su experiencia en Primera Autonómica después de ser el segundo de Quique Setién?

De eso ya hace unos cuantos años, después ya estuve en otros equipos, también en Primera Autonómica. Aquello fue algo muy bonito que pasó en su momento, pero después la vida sigue y me encuentro cómodo y con mucha ilusión en el Castro.

¿En aquel momento no le entró el gusanillo de irse con Quique Setién?

Pudo haber esa posibilidad, pero los dos sabíamos que por circunstancias personales tenía muchas dificultades para poder marcharme de Lugo. Aunque hubiera ganas, no era el momento ni las circunstancias adecuadas.

Pero si se hubieran dado, ¿le hubiera gustado irse con Quique?

Quizás ahora tengo más facilidades para marchar que en aquellos momentos. Yo me iría con Quique, además de por relación personal tenemos una relación personal que va más allá del fútbol. Con él siempre estuve a gusto, da protagonismo a la gente que está con él y deja trabajar.

¿Alguna anécdota vivida en el fútbol profesional con el CD Lugo?

Anécdotas hay muchísimas, pero circunstancias un poco diferentes quizás las que nos tocó vivir en Girona, cuando ellos peleaban por ascender y marcamos un gol al final del partido. Tuvimos que quedarnos hora y media dentro del vestuario, salir escoltados por la policía, ir a recoger las cosas al hotel y marcharnos a dormir a Barcelona en vez de quedarnos en Girona. Después cualquiera de los ascensos que vivimos en el Lugo son momentos irrepetibles.

También fue jugador. ¿Qué le gusta más, jugar o entrenar?

Jugar. Creo que a poca gente le gusta más entrenar. El juego es por lo que empezamos todos. Es lo mejor, hay menos responsabilidades, te preocupas de jugar, competir, estar con los amigos y disfrutar del fútbol. Llegar a entrenar en mí fue un proceso que se dio de forma natural.