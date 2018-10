Juan Peón deja el Rácing Vilalbés por "honradez"

Casi cuatro meses exactos después de que el Rácing Club Vilalbés anunciase el fichaje de Juan Peón —para sustituir a Óscar Gilsanz, que dirigió al equipo chairego durante cuatro temporadas y lo metió en la última en el play off de ascenso—, el técnico lucense toma la "difícil decisión" de dejar el club.

Y lo hace por "honradez", según confirmó, después de un arranque irregular en el que los rojiverdes solo han conseguido una victoria y cuatro empates —todavía no han ganado ningún enfrentamiento en casa—, lo que los sitúa en el decimoctavo puesto de la clasificación con tan solo siete puntos, uno más que el colista, el Polvorín.

"Es una decisión muy meditada y pensada", aseguró Peón, después de que el club hiciese oficial su marcha, un anuncio que el propio entrenador trasladó a la directiva el sábado, después del encuentro que enfrentó al Rácing Vilalbés con el Ourense CF, y donde el equipo chairego cayó derrotado por 0-2, con polémica arbitral incluida.

"Celebrouse na tarde noite do sábado unha reunión a instancias do propio adestrador, quen considera que o equipo necesita un cambio que varíe a dinámica negativa de resultados", explicó el presidente del Rácing, Francisco Ruiz, quien aseguró que «lamentan moito a situación», pero que aceptan la decisión del técnico, "agardando que sexa un punto de inflexión na traxectoria do equipo".

"Creo que ahora mismo hay que cambiar la dinámica. Y a veces un cambio es positivo. No sé si será lo mejor, pero sí lo más honrado por mi parte", añadió Peón, quien recordó la "gran ilusión" con la que retomó su andadura en Vilalba.

"Tengo muy buena relación con el presidente —ya había entrenado al equipo juvenil en dos temporadas, del 2000 al 2002—, por eso me preocupa mucho el equipo y quiero lo mejor para él. Quizás me arrepienta de haber tomado esta decisión, porque todo el mundo quiere dirigir al Vilalbés, pero es necesario cambiar esa inercia negativa y ahora creo que solo podrá conseguirse si me voy", concluyó Peón.

Desde la directiva del club quisieron agradecer "o traballo, adicación, compromiso, profesionalidade e honradez amosada neste tempo", deseándole "os maiores éxitos na súa vida persoal como profesional".

FUTURO EN SUSPENSO. Por el momento se desconoce quién ocupará el lugar de Juan Peón en el banquillo del Vilalbés. Desde la directiva del club solo avanzaron que la decisión definitiva llegará a lo largo de esta semana, en la que el equipo prepara un nuevo enfrentamiento contra un rival directo.

Los rojiverdes visitarán este fin de semana al colista, el Polvorín, que viene de caer ante el Laracha, y que también mantiene una dinámica irregular en la temporada, donde solo ha logrado dos victorias y suma ya un total de ocho derrotas.