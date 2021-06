Juan José Vázquez Carreira será el nuevo presidente del Rácing Vilalbés

Juan José Vázquez Carreira será el próximo presidente del Rácing Vilalbés. El conjunto chairego anunció este lunes que Carreira, socio número 81 de la entidad, presidirá el club a partir del próximo 30 de junio.

Los socios del Rácing ratificaron por unanimidad la candidatura en una asamblea extraordinaria convocada para tal fin y celebrada en el Centro Cultural e Recreativo ante apenas una veintena de personas.

La actual directiva del equipo vilalbés, encabezada por Francisco Ruiz, había anunciado esta temporada su dimisión "irrevocable". Durante varias semanas estuvo encima de la mesa la posibilidad de que el club se disolviera si nadie cogía las riendas, aunque finalmente el Rácing seguirá vivo con Juan José Vázquez Carreira al frente.

El nuevo presidente pasará a ocupar el cargo el próximo 1 de julio durante las próximas cuatro temporadas, tomando el relevo de Francisco Ruiz, que ejerció como tal los últimos ocho años.

❤💚 PRESIDENTE ❤💚



Juan José Vázquez Carreira, socio n° 81, será o presidente do clube, a partir do 30 de Xuño, durante as próximas 4 tempadas



Noraboa Juan, e moita sorte pic.twitter.com/Mq0Cgtn2zS