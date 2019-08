Juan Ignacio Prieto: "Non vivimos na contorna que merecemos como cidadáns"

Quen é Juan Ignacio?

Agora mesmo o que máis me gusta ser é o papá de Martina. Tamén o fillo de Juan e de Carmen. O irmán de Cris. O marido de Andrea. Un rapaz de Vilalba que quixo ser porteiro do Rácing Vilalbés e acabou sendo arquitecto e profesor na Escola de Arquitectura da Coruña.

Cando espertou o seu interese na arquitectura?

Dende sempre quixen ser arquitecto. Non sei por que razón, pero dende neno sempre me decantei pola arquitectura. Puido ser que o meu avó materno era carpinteiro e falase dos arquitectos cun respecto enorme. Tamén tiven un bisavó canteiro e meu pai sempre tivo inquietudes construtivas. Pero non foi unha decisión meditada. Sempre estivo aí.

O seu estudio Prieto+Patiño ten a súa base na Coruña, que caracteriza ao seu equipo?

Xorde dunha maneira non premeditada e por afinidade de dous amigos que tras colaborar en moitos traballos durante a carreira deciden facer un primeiro traballo profesional xuntos. Somos catro arquitectos, Bea, Andrea, Faustino e eu, con perfís moi diversos pero cunha visión común de como debe ser a arquitectura en Galicia na contemporaneidade.

Cal é a clave, se existe, para que un proxecto funcione?

O reto é que emocione. O que importa da vida non é o puramente funcional. Un non se sente atraído por un lugar ou por outra persoa polo ben que funciona senón polo que transmite. Ten que funcionar, pero o que ten que facer a arquitectura é colaborar a que esteamos máis a gusto no territorio.

Con que tipo de proxectos se sente máis cómodo ou desfruta máis facendo?

Máis que con proxectos falaría de clientes. Cando hai sintonía e confianza entre as partes as cousas flúen de maneira natural. Gústannos os clientes que son moi exixentes en canto ás súas expectativas e definición de necesidades e que delegan en gran medida en nós a cuestión de como facelo.

De que parte de todo o proceso desfruta máis?

A min o que me gusta é facer proxectos, debuxar, pensar. É unha obsesión, cando empezo un proxecto non podo pensar en outra cousa, estou todo o rato dándolle voltas. Nós somos afortunados porque traballamos coa ilusión da xente. Construímos os lugares onde, se todo vai ben, van pasar a maior parte da súa vida. E iso é moi especial. E á vez é unha responsabilidade moi grande, porque tamén é a maior ou unha das maiores inversións que se fan na vida.

Un dos seus proxectos quedou finalista nos premios FAD, uns dos máis prestixiosos dentro da arquitectura a nivel europeo, que significou para vostede este recoñecemento de tan alto nivel?

Pois unha grande alegría por un recoñecemento importante a un proxecto durísimo, pois para nós foi unha tarefa titánica chegar a construír un edificio complexo e tremendamente austero nun contexto absolutamente hostil. Cambiar as convencións é difícil, pero é preciso para que se abran novos mundos.

Suma múltiples recoñecementos, entre eles varios do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Sí, tivemos a honra de ter gañado tres premios do Coag e tamén varios Gran de Area. Ademais temos algún recoñecemento a nivel nacional, como participar na XI Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo, ter sido seleccionados nos premios Arquia/Próxima e a selección do noso estudio para formar parte do Registro Ibérico de Jóvenes Arquitectos da Fundación de Arquitectura Contemporánea.

Cal é para vostede o máximo recoñecemento que podería obter?

Todos foron especiais porque son compañeiros de profesión os que valoran o noso traballo e iso resulta moi reconfortante. Pero tamén hai outro recoñecemento menos visible pero moi especial que é o da xente que anos despois de encargarnos un proxecto volve confiar en nós ou nos recomendan.

Algún reto que lle gustaría levar a cabo?

Moitos. A verdade é que cada proxecto supón un reto independente da escala ou do orzamento, e máis que tipoloxías de edificios, diría que o que máis me apetece é intervir en contornos diversos.

Que cre que teñen os seus proxectos que logran cautivar, xa non só aos clientes, senón tamén a profesionais?

Eu creo que son proxectos radicalmente contemporáneos, polo seu enfoque e pola súa posición intelectual, aínda que tentamos que sexa o contexto o que asuma o protagonismo e inicie un diálogo que o noso proxecto trata de manter.

Posúe marca de autor?

Non, o que me gustaría é que nuns anos se vexa unha maneira de pensar que deu como froito unha traxectoria profesional.

Arquitecto e docente, de cal goza máis?

Son docente de Proxectos na Escola de Arquitectura da Coruña e na nosa materia a docencia e o propio proceso de deseño son camiños próximos, polo que non hai unha gran distancia entre ensinar a facer un proxecto a un alumno e facelo un mesmo.

Que lle diría aos alumnos que comezan a carreira agora?

Que queda moito traballo por facer e que temos que demostrar que podemos facelo, para recuperar a confianza da nosa sociedade, que está desencantada e desconectada polo efecto nocivo de moitos anos de especulación e construción sen a precisa pausa e reflexión.

É un bo momento para estudar e dedicarse á arquitectura?

A resposta é clara e contundente, si, por suposto. No campo da arquitectura queda moito traballo por facer. Non vivimos na contorna que merecemos como cidadáns, e pese a que non é un traballo a desenvolver unicamente por arquitectos, teremos un papel fundamental que afrontar no futuro inmediato.

Cal é a súa relación con Vilalba?

Sigo vindo con frecuencia xa que os meus pais, familia e moitos dos meus amigos seguen vivindo en Vilalba. E tamén por cuestións de traballo, pois estamos facendo algúns proxectos pola zona, que é outra aproximación. É unha responsabilidade a maiores intervir nas paisaxes que un coñece de toda a vida.

Como recorda a súa infancia?

A maior parte dos recordos da miña infancia están repartidos entre a Alameda, a Praza da Constitución, os partidos de fútbol nos alevíns e infantís do Racing Vilalbés (fun un dos peores porteiros da historia do clube) e o Colexio Ínsua Bermúdez. Tamén na mocidade na Casa da Xuventude, na Pravia... Dame moita mágoa cando desaparece algún anaco da Vilalba da miña infancia, como Lambuxes, que me da cousa pasar por diante en non ver a Pili alí dentro, ou á miña avoa na tenda de zapatos, pero bueno, para eso está a memoria, supoño.

Que particularidades se poden atopar no urbanismo vilalbés?

A situación urbanística de Vilalba e de tantos outros lugares vén dun modelo económico baseado na construción e na expansión, que deu lugar a un perfil urbano discontinuo, espallado e con usos e tipoloxías mesturadas nun aparente desorde. Tamén no rural. Falta unha reflexión máis intensa dende o espazo común, dende a paisaxe e dende unha vontade compositiva que se antepoña aos dereitos individuais adquiridos por un urbanismo trazado de forma abstracta en planta.

De preto: "A ponte vella de Martiñán, en Vilalba, é pura sabedoría, unha marabilla"

Un edificio de Vilalba?

A ponte vella de Martiñán é pura sabedoría, unha marabilla.

A súa edificación favorita?

A mesquita de Córdoba.

E da que está máis orgulloso?

A escola infantil da Veigadaña.

Un edificio que lle gustaría ter deseñado?

O lavadoiro público de Betanzos, que pese a estar rematado en 1902 e perder en gran medida a súa funcionalidade, segue sendo un espazo completamente contemporáneo e fermoso.

Un arquitecto de referencia?

Son moitos, o primeiro que se me ven á cabeza é Alberto Noguerol.

Un libro?

Las partículas elementales, de Michel Houellebecq.

Unha canción?

La Copa de Europa, de Los Planetas.

Un lugar para evadirse?

Oporto na primavera, Menorca no verán, Ponferrada en outono e Vilalba no inverno.