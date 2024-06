Juan Carlos Vivero: "Foi a escola da miña nenez, gardo recordos moi gratos"

A investigación A sociedade de instrución e recreo Progreso de Lousada, recoñecida no X Xermade na Historia, preséntase este sábado, ás 12.00 horas na casa escola de Cabreiros, nas XX Xornadas Interxeracionais Rurais. Como senta o premio?

Dá satisfacción e un sente que se está a recoñecer o seu esforzo. Pero, neste caso, máis que un premio persoal, considero que se está valorando o enorme labor feito polos emigrados en favor da instrución nos seus lugares de orixe. Ese é o verdadeiro premio para min.

Como xurdiu a idea de facer esta investigación?

Era algo que me viña rondando na cabeza dende hai moitos anos, cando conseguín os Estatutos da Sociedade de 1915. E agora que teño máis tempo, sentíame na obriga de buscar máis información e rescatar do esquecemento esas persoas de Lousada que contribuíron a fomentar a instrución, a cultura, e o progreso entre os habitantes da parroquia.

De todo o recompilado, que foi o que máis lle sorprendeu?

O enorme esforzo e entusiasmo por enviar remesas de diñeiro para soster unha escola en Lousada, incluso para financiar outras obras como a mellora das vías de comunicación na parroquia. Tamén me sorprendeu que unha sociedade tan pequena chegase a crear unha delegación en Yaguajay (Cuba).

Que cre que significaron para Lousada a asociación e a escola?

Foi moi importante. En principio significou unha mellora substancial en canto á instrución, evitando que os nenos e nenas tivesen que recorrer grandes distancias para acudir á escola reducindo así o enorme absentismo escolar que existía; supuxo, tamén, unha mellora no ámbito cultural e un estímulo das relacións sociais. No local social representáronse obras teatrais, fixéronse bailes, xuntanzas, etc.

Juan Carlos Vivero, diante da antiga escola de Lousada. EP

A nivel persoal, que recordos garda desa escola?

Convertida na Escola Nacional Mixta nº 1 de Lousada foi a escola da miña nenez, ata os dez anos. Despois rematei a EXB e o BUP no Seminario San Lorenzo de Lugo e cursei COU no instituto que hoxe se chama Lucus Augusti. Gardo recordos moi gratos deses anos, sobre todo dos xogos cos nenos e nenas da aldea e tamén, por suposto, da mestra. Foron anos felices da infancia.

Que peso tivo o vivido nela para decantar os seus pasos profesionais?

Non creo que tivese unha influencia decisiva. A vocación cara ao ensino vaise descubrindo pouco a pouco e por motivos diversos.

Bota de menos a docencia?

En realidade, non. Penso que é un ciclo pechado, e que todo ten o seu momento. O que si, permanecen na miña memoria moitos momentos gratificantes e inesquecibles, e síntome agradecido por todo o que o alumnado e as familias me aportaron ao longo de tantos anos como docente.

Hai máis proxectos nesta liña no caixón ou na cabeza?

De momento non hai nada concreto, pero no campo da microhistoria, e centrándonos en Xermade, hai un campo con enormes posibilidades. Agora cómpre descansar un pouco.