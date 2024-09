Juan Anillo: "Salen muchos personajes de detrás de una barra"

Será el pregonero este viernes de la Cita coa Historia de As Pontes. ¿Fue una sorpresa?

Sorpresa total. De hecho, les dije si estaban seguros y si lo habían hablado con alguien. Me han dicho que sí y me he quedado más tranquilo. Es un honor y es muy emocionante. Es mi primer pregón.

¿Tiene el discurso preparado o por su faceta de actor prefiere dejar cosas a la improvisación?

Improvisar algo, seguro, va en mí. Pero me lo he tomado tan en serio que ya he escrito el discurso. Voy a tratar de hacer algo emocionante y romántico, pero también con cosas coñeras y divertidas.

¿Qué da más miedo? Ya está acostumbrado al público.

Miedo escénico no. Es un fin de semana bonito, de festejar, bailar... Sinceramente, como me parece tan honor, lo que más me preocupa es que no sé si lo merezco. Habrá gente encantada y otra que dirá qué pinta este tío aquí. Pero como todo en la vida.

La Cita coa Historia es un viaje al pasado. ¿Le obsesiona el pasado?

Soy de mirar más al futuro. El pasado es peligroso, no sé si la nostalgia es demasiado buena. Siempre que miras atrás has perdido gente, juventud, fuerza... Pero también es verdad que es necesario mirar al pasado porque somos lo que somos por ese pasado. Ahí ha empezado todo. Y me estoy haciendo un máster en historia local (ríe).

Tiene el discurso. ¿La ropa?

Creo que iré de romano.

Tiene un largo currículo como actor y abrió hace unos meses un local de hostelería en As Pontes, el Sarúm Varietés. ¿Es más difícil estar delante de la cámara o detrás de la barra?

Mi vida y mi pasión es la interpretación. Pero la hostelería me gusta mucho también. Por mi forma de ser se me da bien. Ya tuve más negocios antes. Me gusta mucho la gente.

¿Se retroalimenta la parte actoral de la hostelera? ¿La barra es un buen lugar para inspirarse?

Salen muchísimos personajes de detrás de una barra, formas de hablar, incluso de moverse. Hay que mirar, mirar mucho. La barra es un gran espacio para absorber.

Hizo mucha tele, teatro, también cine y el año pasado, ya instalado en As Pontes, siguió grabando. ¿Es más difícil desde aquí que cuando vivía en Madrid?

Llego aquí por mis padres, que están muy mayores, y te prometo que pensé que si ya era difícil en Madrid, aquí se acababa. Pero tengo una representante maravillosa, María Ibarra, y de seis castings que hice el año pasado me salieron cinco.

No se frenó entonces su carrera.

Sorprendentemente no. La película El Comercial se estrena ahora en octubre y grabé las series Beguinas para A3Player y Poquita fe para Movistar, un anuncio para Amazon y dos cortos. Este año sí que hice muy pocos castings.

¿Cómo afronta el futuro?

No tengo ni idea. Vivo en el hoy, sobre todo después de la pandemia. Todos hemos cambiado en eso. Me encantaría seguir haciendo muchas cosas. Me dejo llevar y siempre estoy abierto a crear cosas nuevas.