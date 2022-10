El actor Juan Anillo graba en As Pontes el videoclip 'Son les chiques'

Apenas se da un respiro entre frase y frase. Repasa de carrerilla casi la mitad de su vida profesional y solo se detiene para afirmar entre risas: "Y todavía no conté nada". Se pone serio, da un sorbo a su caña, vuelve a sonreír y retoma el relato, otra vez apresurado pero líneal hasta completar su currículo. Es Juan Anillo. Actor, con tres décadas de experiencia, y un giro de 180 grados en su vida.

Aunque nació en Zaragoza y residió muchos años en Madrid, gran parte de sus raíces están entre Muras, de donde era originaria su abuela materna, y As Pontes, a donde llegó su abuelo paterno a trabajar con Endesa y donde tiene numerosos recuerdos de su juventud, como DJ en el pub Joan, disfrutando de las verbenas en el Liceo o de sus primeros Fortuna en el Reboredo.

Es a esta última localidad a la que se trasladó hace justo un año con sus padres, Olga y Manolo, ya mayores y con algunos achaques, para darles los cuidados que necesitan de su mano, la de su único hijo. Pero también para acercarlos al abrigo de la familia que todavía les queda en As Pontes.

"Cuando mi padre se puso malito y nos planteamos lo de venir a Galicia, me pareció una gran idea", explica Juan, consciente de que a nivel profesional no era una decisión fácil y que con ella dejaba atrás ‘¡El último que apague la luz!’, una comedia escrita por Antonio Ozores que estaba representando junto a su hija, Emma, ya antes de la pandemia.

"No soy Antonio Banderas, pero tengo una carrera", resume con una sonrisa de satisfacción, repasando sus inicios, que comenzaron a principios de los 90 en Madrid, a donde se trasladó desde Zaragoza con la ilusión de ser actor, y donde se formó en el Taller Libre de Arte y Espectáculos.

Al principio en 'Lo + Plus' ganábamos 41.000 pesetas cada vez que íbamos, y solía ir de lunes a jueves. Fue una locura

Ya antes de que finalizase el primer curso montó junto a una profesora y otros compañeros un show de cabaret que estuvo mucho tiempo en cartel y que hasta giró por Galicia. El espectáculo se acabó colando en el emblemático Café del Foro "sustituyendo a Las Virtudes", cuenta Juan, que continúa avanzando con vehemencia en el relato sobre su trayectoria profesional.

De aquellos primeros años tiene un recuerdo especial del programa ‘Mitomanías’ de TVE, un formato presentado por Guillermo Summers en el que participó durante cuatro años haciendo sketchs.

"Después llegó ‘Lo + Plus’. Allí estuve seis años. Fue una locura. Al principio ganábamos 41.000 pesetas cada vez que íbamos, y solía ir de lunes a jueves. Te puedes imaginar...", explica, recordando, además de numerosas anécdotas, algunos de los exitosos personajes que interpretó en esta etapa, como el que hacía parodiando a Íñigo, un concursante del primer Gran Hermano.

"Hubo temporadas muy buenas y otras horrorosas, para qué nos vamos a engañar", confirma el actor, que ha tenido ocasión de intervenir en películas míticas como ‘El día de la bestia’ y en otras producciones más modestas e incluso producidas por él mismo. "Altos y bajos" de una carrera de 30 años.

Grabación del videoclip de La Calamares, en el que intervinieron los padres de Juan, Olga y Manolo. EP

De la televisión pasó a trabajar en dos salas de Madrid: Déjate Besar y 69 Pétalos Club. En ellas se mezclaban bailarines, músicos y actores que interactuaban entre ellos y con el propio público. En ese contexto nació otro de sus personajes más célebres, La Calamares, que continúa dándole alegrías también en su vida en As Pontes.

"Es de esos personajes que vas a hacer un día porque es muy vulgar, pero al final hace gracia, y ocho años después ya tiene varias tramas detrás", explica Juan, que escribió un texto para una función de teatro que espera poder estrenar, y además grabó varios programas piloto, uno sobre un programa de cocina con La Calamares como maestra de ceremonias —y cuya música fue hecha por el pontés Paco Jarel—, y hasta un videoclip —con una canción versionada por su primo, Carlos Vallespín—.

Este último proyecto, que "habla de libertad, ni de aceptación ni de entendimiento, solo de ser. Del alma, del amor", ya lo desarrolló en As Pontes —todos los trabajos audiovisuales pueden verse en el canal de Youtube de La Calamares, que también está presente en otras redes sociales donde sube contenido periódicamente—, rodeado de amigos que decidieron echarle una mano para sacar a la luz el tema ‘Son les chiques’.

"Mi gran amigo Jenel me cedió su casa, grabamos también en el taller de Carolina Díguele e Isabel O’Connor, que se encargaron de la parte artística. Estoy agradecido a toda esa gente maravillosa que se lo ha currado, que ha colaborado con cervezas, drones o peluches. Eso fue lo más bonito, la entrega de todos", dice Juan, que además ha recibido un feedback "muy bonito" de esta iniciativa.

El videoclip habla de libertad, ni de aceptación ni entendimiento, solo de ser. Del alma, del amor

"Un día entré en una tienda y la dependienta me dio las gracias. Me explicó que su hijo era trans, y que era muy importante seguir visibilizando, apoyando la libertad a lo diferente", reflexiona Juan, sorprendido por recibir el cariño por la calle. "Otro día iba paseando con mis padres —que intervienen en el videoclip— y unos niños me pidieron una foto", cuenta entre el orgullo y la sorpresa.

Una recompensa merecida por tantos años de trabajo y un currículo que tratará de seguir engrosando desde As Pontes, en donde le gustaría poder promover un festival de cine como el que se celebra en Tarazona, y en el que está metido en su organización desde hace 17 años. "Creo que reportaría grandes beneficios económicos al municipio", asegura.

Ideas que se mezclan con proyectos pendientes. Así, espera el estreno de ‘El Comercial’ o ‘Rainbow’, películas en las que ha podido intervenir recientemente. Y está metido de lleno en el rodaje de una serie de la que no puede desvelar más detalles.

"Con la pandemia ya no se organizan tantos estrenos y los cásting no son en directo", concluye un actor que seguirá creciendo y creando, ahora, desde As Pontes.