Tres jóvenes con autismo inician un proyecto laboral pionero en As Pontes

Tres jóvenes con autismo estrenarán un proyecto de prácticas pionero entre Aspanaes y el Concello de As Pontes que busca impulsar las oportunidades laborales de un colectivo que se encuentra con más dificultades a la hora de conseguir trabajo. Los últimos estudios revelan que entre el 76 y el 90% de las personas adultas con Trastorno del Espectro del Autismo no logran trabajo al llegar a la vida adulta.



"O convenio, pioneiro no sector público, busca facilitar a inserción laboral das persoas con autismo e para nós é moi agradable poder desenvolver iniciativas deste tipo", indicó el edil de servicios sociales de As Pontes, José Alén, que explicó que los tres jóvenes, los primeros en un programa al que ambas entidades esperan dar continuidad, arrancará ya en los próximos días y se prolongará durante dos meses.



En este tiempo, Ricardo Pérez, "escritor, golfista y actor" de 20 años y natural de Narón; Gabriel Cives, de Ferrol, 18 años, y Sergio Díaz, también natural de Ferrol y de 20 años, serán los nuevos conserjes de los edificios municipales, concretamente en la casa consistorial, la Casa Dopeso y las oficinas de obras y recaudación.



Trabajarán durante tres días a la semana, cuatro horas cada día, siempre acompañados por un preparador laboral, que ayer destacó la importancia de ofrecer "un entorno normalizado" y "apoyos" que deben ir "retirándose paulatinamente".



Serán los encargados de llevar documentos, hacer fotocopias, ir a buscar la correspondencia o atender algunas llamadas, dentro de las labores típicas de la figura de un conserje. Y están, aseguraron ayer los tres, "muy ilusionados".



"Yo estoy encantado de hacer este trabajo de conserje. Estuvimos viendo vídeos y preparándonos. Me alegro mucho de tener un trabajo, es una gran oportunidad. En algunos trabajos nos dicen que no valemos mucho, pero sí valemos, aunque por fuera no lo parezca", expresó Ricardo con seguridad frente al micro, en el salón de plenos de As Pontes.



Gabriel, que también aseguró que es una experiencia que le apetece, se mostró más reservado. Como el dijo, "nunca trabajé y no sé que decir". En unos días ya lo descubrirá.



Sergio, que ya se estrenó en otro trabajo -fue empleado de Decathlon en Ferrol-, tiene la respuesta. "Ya tuve una experiencia laboral y para mí es importante y muy bonito".



"Queremos agradecer al Concello la implicación en este programa prelaboral, que es tan importante", destacó la directora de Aspanaes, Maite Tiemblo, que recordó que la entidad y la daministración pontesa colaboran desde hace muchos años, primero con un colegio, luego con una residencia y con proyectos como el de accesibilidad cognitiva, con el que se colocaron pictogramas en todas las instalaciones públicas, o con este último.



"El Concello de As Pontes fue pionero con la colocación de los pictogramas y vuelve a serlo ahora con la inserción laboral, porque es el primer programa de este tipo que tenemos con una administración pública", destacó la directora de Aspanaes, que indicó que el convenio firmado ayer, a mayores de las puertas que les puede llegar a abrir a los jóvenes en un futuro, tiene otros beneficios porque "les ayuda en su desarrollo personal" y "también les sirve para pasarlo bien", ya que a mayores se organizarán talleres y sesiones individuales.