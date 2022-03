Un joven de Castro de Rei, ganador de la I Olimpíada Informática

El joven de Castro de Rei Óscar Carballo Puebla se acaba de proclamar campeón de la primera edición de la Olimpíada Informática Galega, organizada por el Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), las tres universidades públicas de Galicia y el Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e a Comunicación (Citic).

Este chairego, de 16 años y que cursa el ciclo medio de Informática en el CPR Plurilingüe Liceo La Paz, se impuso con claridad en un certamen en el que participaron 17 estudiantes, 13 chicos y cuatro chicas, de Eso, bachillerato y formación profesional de grado medio de toda Galicia, procedentes de once centros educativos de A Coruña, Ourense, Santiago, Vigo, A Estrada, Culleredo, Noia, O Barco de Valdeorras y O Porriño.

"Es un concurso de programar, de hacer algoritmos. Hay que hacer programas que solucionen unos problemas que te dan para resolver en un tiempo determinado", explica Óscar Carballo. En su caso, solventó los seis problemas que se le planteaban en un tiempo de 34 minutos.

Por otro lado, Óscar reconoce que el mundo de la informática siempre le gustó, pero "no fue hasta ahora que me puse en serio con ello, y me salió bien". De hecho, se apuntó el año pasado a la competición online de la prueba nacional "por probar" y al ver que este año se organizaba la fase regional en Galicia se animó a inscribirse.

Tanto él como la segunda clasificada, Paula Taibo Suárez, de Culleredo y estudiante de segundo de BAC del IES Rego de Trabe (que también fue nombrada mejor programadora femenina de este certamen), acudirán los próximos días 2 y 3 de abril a la XXVI Olimpiada Informática Española, en la que se seleccionarán estudiantes para participar en la Olimpiada Internacional de Informática 2022, que será del 7 al 14 de agosto en Indonesia.

Ambos recibieron además una gratificación económica, de 400 y 300 euros respectivamente. El acto de entrega de premios aún no tiene fecha confirmada.

"Esta competición viene a ser lo mismo que la de Galicia, pero imagino que más difícil, tanto en nivel de dificultad de los problemas como por número de participantes", apuntó Óscar Carballo, que prepara su futuro para trabajar en este mundo.

"Seguramente acabe trabajando de programador. Después del ciclo medio mi idea es hacer el superior de Desarrollo de aplicaciones web, que es uno de los estudios que sirven para ello", explicó.

Resultados: solo completaron el reto dos inscritos

Óscar Carballo y Paula Taibo fueron los únicos que solucionaron los seis problemas planteados dentro del tiempo fijado, que era de tres horas. En el caso del joven chairego, lo hizo en tan solo 34 minutos, mientras que la segunda clasificada precisó de 20 minutos más. Stevan Lino Gartz (IES Ricardo Mella de Vigo) fue tercero; Javier Mañotas Ruiz (CPR Santo Domingo), cuarto; Isabel Villar García y Marcos Álvarez García (CPR Colexio Manuel Peleteiro), quinta y sexto, y Ares Caamaño Martínez (IES Campo de San Alberte de Noia), séptimo.