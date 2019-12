José Ulla: "Foi un maratón espectacular, do que volvemos cos obxectivos cumpridos"

O rexedor begontés, José Ulla, é un dos habituais das carreiras populares e agora vén de probar sorte nos 42 quilómetros do Maratón Valencia Trinidad Alfonso, onde logrou o posto 1.156 de máis de 20.000 corredores ao cruzar a meta en 2.51.59.

Que sensación queda?

Foi un resultado e unha carreira espectacular, tanto por percorrido, afección e incluso polo ambiente no avión, cheo de xente de Galicia que tamén participaba. Mereceu a pena o sufrimento porque, os tres do club Corre por Begonte que participamos, José Antonio López Panucci, Eva Ríos e eu, volvemos cos obxectivos cumpridos, que no meu caso era baixar das tres horas.

Foi unha proba na que tamén participaron varios famosos.

A Dabiz Muñoz, o cociñeiro, adianteino, pero non sei en que momento. (Ri).

E como decidiron participar?

Era unha aspiración que tiña dende que empecei a correr, fai uns nove anos. É a aspiración de todos os que corremos, así que dende o club decidimos apuntarnos, empezamos cos adestramentos e tivemos a sorte de entrar. En xuño xa se acabaran os 25.000 dorsais.

Canto tempo adestraron?

Durante tres meses polas noites, despois de traballar, durante catro ou cinco días á semana e, nas fins de semana, xa eran tiradas máis longas, de máis de 20 quilómetros.

Hai posibilidade de repetir?

Agora as pernas dinme que non, pero seguro que nunhas semanas o pensamos.

Como axuda o deporte a exercer a política?

Axuda en todo, por iso dende o Concello o impulsamos. Os que corremos sabemos os valores que aporta, o que é sufrir, pero tamén a solidariedade e o compañeirismo. Intentas superarte a ti mesmo e as túas marcas, pero non pasar por encima do compañeiro.

De onde se saca o tempo?

Se hai ganas, hai tempo. Ao mellor hai que levantarse ás

sete da mañá, pero este mundillo san e cheo de valores, engancha.