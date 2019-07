José Martínez: "Trouxéronos en tres carros, dous nun e tres nos outros dous"

Día tras día, José Martínez acudiu ao adro da igrexa de Santa Mariña para seguir os progresos nas exhumacións. Non tiña nin cinco anos cando os oito homes foron fusilados a só uns quilómetros, no linde entre Lugo e A Coruña, pero xamais puido esquecer a "inhumanidade" duns feitos cos que os veciños da parroquia guitiricense conviviron durante 83 longos anos.

Para moitos, podían ser só contos da guerra, pero para el era unha realidade, ata o punto de marcarlles con total exactitude aos membros da ARDF o lugar no que estaban enterrados. «Sabía que estaban aí», di. E tiña razón.

José non vira aquel enterro, pero non lle fixo falta para poder relatar o devir dun tráxico suceso que comezaba cando unha veciña, aínda unha nena, "oíu uns disparos". Pasaron as horas, un día en realidade, e alguén se presentou na casa daquela nena, e noutras dúas, para reclamar os carros e as vacas para transportar uns cadáveres. "Trouxéronos en tres carros, dous nun e tres nos outros dous", precisa, e puxéronlles "garda, a relevos, ata que non os enterraron".

O lugar escollido para soterralos non era o actual, senón que a fosa estaba fóra do desaparecido muro «que debía medir un metro e medio», e que pechaba o adro da igrexa. Cavaron, pero ao día seguinte alguén non permitiu que se depositasen alí. A zona é moi húmida, con varios mananciais, e o furado estaba inundado.

Entón, o crego deu permiso para que se fixese no adro e indicou como había que darlles sepultura. «O sancristán foi quen os enterrou», de costas á igrexa, aínda que polos indicios, cun soterramento máis digno ca outros que correron a mesma sorte.

José nunca soubo quen eran, ninguén soubo nunca nada, pero lembraba que se dicía que viñeran o pai e a irmá dun deles, que contaban que o seu familiar pasara na Coruña ao pé dunha reunión e o colleran. Chegaba con iso.

"A vós gústavos este traballo?", conta que lle preguntou aos voluntarios que pouco a pouco foron desenterrando oito cadáveres. Pero malia a impresión que recoñece que dá velos alí, todos xuntos, non lle parece mal que os sacasen, "sempre que lles apareza algunha familia".

E gustoulle ver os traballos, foi día tras día, pero sen perder nunca a perspectiva de que o que pasou hai máis de 80 anos, cando el non tiña nin sequera cinco, "foi algo terrible". E fala a voz da experiencia: "Que non volva pasar nunca máis".