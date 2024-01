José Manuel Peña Romay: "Son traballador do pincel, a arte é cuestión de oficio"

Nacín en Lugo en 1952 e no meu ADN hai debuxos e pigmentos. Pinto por necesidade vital, para deixar fluír do subconsciente formas, cores, paisaxes e figuras que se tornan reais no lenzo. Son pintor de cidades e a paisaxe urbana de Lugo é a máis inspiradora