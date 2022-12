José Manuel López Rodríguez é o novo candidato do PP de Guitiriz

O presidente local do PP de Guitiriz, José Manuel López Rodríguez, é o novo candidato á alcaldía do municipio chairego tras unha reunión de afiliados e simpatizantes. Neste encontro participaron membros da dirección provincial do partido, entre eles, o coordinador xeral, José Manuel Balseiro, e varios alcaldes de concellos limítrofes a Guitiriz.

O coordinador xeral explicou que o obxectivo nestas vindeiras eleccións municipais e recuperar o goberno en Guitiriz. "A diferencia de votos é mínima, por iso cremos que con traballo serio e con rigor podemos lograr". José Manuel Balseiro amosou o seu total apoio ao candidato pois "ten un proxecto serio que devolverá á estabilidade a Guitiriz".

López Rodríguez, popularmente coñecido como Portolamas, criticou o mandato do actual goberno. "Dóeme ver como a alcaldesa abandonou o noso concello durante os últimos catro anos. Os nosos veciños merecen un concello que atenda todos os días do ano e no os deixen abandonados ata os días antes das eleccións", sinalou. O popular mantívose crítico co actual goberno do PSOE. "Estivo nefasto na xestión durante todo o mandato".