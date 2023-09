El padre de Desirée Leal: "Es un paso más para que ese monstruo no vuelva a ver la luz del día"

El padre de Desirée Leal, José Manuel Leal, recibió este viernes "sin sorpresas" la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que tumbó el recurso presentado por la defensa de Ana Sandamil y confirmó la condena a prisión permanente revisable para la acusada de asesinar a su hija Desirée, de siete años de edad, el 3 de mayo de 2019 en su vivienda de Muimenta, en Cospeito. El progenitor entendía que tenía que ser el único resultado posible tras que dar constatado "ya en el primer juicio" y en su repetición un año después quién había "cometido esa atrocidad".

"Es un paso más que, aunque no me devuelve la vida de mi niña, ojalá sirva para que ese monstruo no vuelve a ver la luz del día", afirmó el padre, esperanzado en que aunque la defensa de Ana Sandamil decida recurrir la sentencia al Tribunal Supremo "todo siga igual".

Así, desea que el "calvario" que ha vivido desde aquel fatídico 3 de mayo de 2019 pueda terminar de una vez. "Vivir por segunda vez el juicio, escuchar los testimonios de cómo se asesinó a mi niña, el tiempo que estuvo sin respirar, eso es inhumano y no se lo deseo a nadie", añadió.

Leal celebra que Sandamil tenga que afrontar "la pena máxima que contempla el Código Penal" a prisión permanente revisable, aunque esta suponga "solo 25 o 30 años" en la cárcel.

En este sentido, ha reiterado una vez más la necesidad de que "exista la cadena perpetua" para casos "en los que se comete una atrocidad como esta", ha afirmado, consciente de que en su situación ya no sería aplicable, pero "sí en otros que lo hicieran o pensaran en hacer algo así".

En cuanto a los que defienden que la cadena perpetua supondría ir en contra de los derechos humanos, Leal se pregunta "si asesinar a una niñita de siete años llena de vida y de alegría, ¿no es ir en contra de ellos?".

"Sigo manteniendo que me parece poco castigo para esta atrocidad y que lo que de verdad se merece es no volver a ver la luz del sol nunca más", ha concluido, a la espera de conocer cuál será el siguiente paso judicial que dé la acusada.