El padre de Desirée, José Manuel Leal, ha calificado este martes, antes del inicio de la segunda jornada del juicio a Ana Sandamil por el asesinato de su propia hija, la declaración de la acusada como "repugnante" y "asquerosa", además de afirmar que "no existe para nada ni un brote psicótico ni enajenación mental" que puedan rebajar su grado de responsabilidad en la muerte de la niña.

"No todo vale. Qué esperar de alguien que cometió, presuntamente, tan terrible asesinato. Qué se puede esperar. Mentiras por parte de ella, de la abuela y del abuelo materno. Dijeron que había ingerido un cóctel de pastillas, que no mataba ni a un gato, y que lo vomitó al momento", afirmó el padre de la víctima.

Además, recordó que cuando llegaron "los técnicos del 061" a la casa de Muimenta, ambas "están perfectamente vestidas, la abuela y ella, con ropa de calle". A su juicio, "cuando hay una desgracia, nadie se pone a hacer esas cosas, y ocultando pruebas".

"En el anterior juicio, la abuela materna había declarado que no oía bien, pero aquí escuchó perfectamente las preguntas que se le hicieron, no tuvieron que repetirle ninguna", añadió Leal, quien insiste en que el día de autos "hubo algo más, pero no se puede demostrar". De todas formas, dijo que, si se "pudiese, sería inimputable, por ser un familiar de primer grado, en caso de que quisiese ocultar algo, algunas pruebas".

En cuanto al comportamiento de Ana Sandamil con su hija, dijo que "hacía lo que quería con mi niña, era de su propiedad, de ahí vino la ruptura de la pareja. Hubo una infidelidad por su parte, pero eso no fue el detonante". A su juicio, "no existe para nada ni un brote psicótico ni enajenación mental".

Desde su punto de vista, el entorno de Ana Sandamil intenta hacer lo que "ya hicieron en el otro juicio", porque "gente cercana a ese monstruo viene a mentir con total impunidad". "Y lo seguirán haciendo a lo largo de estas jornadas. Todos esos testigos que vienen a apoyar, a defender lo indefendible, a la presunta asesina de una niña de siete añitos. Lo mismo que en el juicio anterior, pero con más repugnancia por parte de toda esa gente", insistió.