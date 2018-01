Dende hai seis anos o Nadal no hostal Terra Chá da vilalbesa rúa Domingo Goás xa non é o que era. Daquela, José Grandío, á fronte deste recoñecido negocio dende hai 28 anos, quixo ir un paso máis alá, fuxindo das típicas decoracións de Nadal e asumiu o ilusionante reto de crear un nacemento que representase a súa terra. Os centos de visitantes que este proxecto recibe dende entón, a alegría nas facianas que contemplan un belén que foi medrando ano tras ano e as axudas desinteresadas daqueles que queren contribuir a mellorar este recuncho máxico dan conta do éxito dunha proposta con vida propia, que suma infinidade de detalles, dende liortas polos marcos aos oficios tradicionais, pasando por unha pedra na que algúns ven un retrato de Fraga.



Como empezou?

Sempre tiven afección por estas cousas e como tiña un sitio adaptado, pensei en montalo. A convicción relixiosa tamén foi importante. O primeiro era pequeno, pero vendo que gustaba fun aumentando ata onde está hoxe.



Canto ocupa xa o belén?

Case toda a terraza, agora son uns cen metros cadrados e ten máis de 800 pezas.



Canto tempo lle leva montalo e que usa para facelo?

Pode levar uns 15 días e adoito reciclar moitas cousas, como carabullos ou outros elementos naturais que atopo soltos, os pousos do café... Todo pode ter a súa utilidade para crear o nacemento.



E que o caracteriza?

Representa os costumes e as tradicións da Galicia rural en distintas épocas. Hai oficios tradicionais, animais, vestimentas típicas, pallozas, traballos do campo...



Todos os anos incorpora algunha novidade, cales son as deste ano?

Hai algunhas figuras, coma por exemplo a do Apalpador, que o fixo un señor das Pontes a propósito para o belén, inspirado na vestimenta que el mesmo leva para caracterizarse coma este personaxe. Foi un bonito regalo. E a novidade máis importante é a réplica da igrexa de Lanzós, está feita con materiais de verdade, coma pedra e lousa e á que non lle falta detalle, ata ten as campás repicando. É obra da mesma persoa que xa fixera o muíño, José Vigo, un veciño de Lanzós que é un artista, fai o que quere. É unha colaboración excepcional, que botou un mes traballando para tela lista. Eu a este belén xa lle chamo o belén dos Pepes, porque ademais de José Vigo e de min mesmo, tamén me axudaba moito e facía moitas cousas un amigo que xa faceleu, Pepe Carballeira.



Recibe moitos agasallos para o belén?

Si, hai xente que se acorda e trae ou fai cousas, como Pili de Certo Moda, que fixo roupa, alfombras, unha touca, sacos... E teño un amigo que puxo a nota humorística e de actualidade ao traer de Cataluña os ‘caganets’ de Rajoy e de Puigdemont.



E á hora de montar o nacemento, tamén ten axuda?

Si, sobre todo de Fran Naseiro, o fillo da cociñeira do Terra Chá. Ten dez anos e unha ilusión enorme por axudar sempre que pode. Leva xa dous ou tres anos botándome unha man e a verdade é que fai moitas cousas, coma responsabilizarse da montaxe eléctrica. Pódese dicir que é o encargado do mantemento do belén.



Recibe moitas visitas?

Moitas, xa empezaron mesmo antes de telo rematado. Vén moita xente de aquí, pero tamén xente de toda Galicia e ata de fóra. Por exemplo, temos uns clientes de Asturias que reservan sempre unha fin de semana por estas datas coa ilusión de vir ver o belén. É incrible. Tamén veñen sempre os usuarios dos centros de día de Abadín ou de Mondoñedo, que me dixeron algo moi bonito, que para eles, para a xente maior, ver este nacemento é coma unha terapia, porque como representa o campo chairego, velo permítelles revivir os seus anos mozos.



Ten xa ideas para o seguinte?

Si, para o ano que vén xa estamos pensando José Vigo e eu en facer uns panadeiros amansando o pan e meténdoo no forno. E tamén me gustaría poder ter algunha peza dedicada aos mazos de Riotorto. Ímolo intentar.



Que supón o belén para o hostal?

Pasa moita xente que vén velo, así que se pode dicir que é un reclamo publicitario.

"Con 13 anos aprendín a facer zocas e aquí do primeiro que fixen foi a ferramenta do zoqueiro"

De onde lle vén a inspiración para crear este nacemento?

Sobre todo do que coñecín antes. Eu con 13 anos aprendín a facer zocas, aínda que tiña un problema, porque nunca me saían as dúas iguais (risas). Quizais por iso unha das primeiras cousas que fixen para este belén foi a ferramenta do zoqueiro



Cando era pequeno, xa montaba o belén?

Pois podería dicir que si, non na casa, senón cando ía coas vacas xa facía historias destas, pasaba o tempo tallando figuras en patacas e cousas así. Daquela non había outra cousa.



Ten unha figura favorita?

A igrexa de Lanzós e o muíño, creo que están moi logrados.



E cal foi o maior disgusto que lle deu este proxecto?

Sen dúbida, cando roubaron o Neno Xesús



Que lle parece á súa familia esta afección?

Nos comezos non lles gustaba demasiado, porque dicían que me quitaba moito tempo, pero agora acéptano, ven que funciona e que á xente lle gusta.