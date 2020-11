José Cuba, campeón de España por 16ª vez en lucha olímpica

El vilalbés José Cuba Vázquez se proclamó este sábado por decimosexta vez campeón de España absoluto de lucha libre olímpica, en menos de 120 kilos. Lo hizo tras superar por inmovilización sus dos combates ante los representantes de Madrid y Andalucía en el campeonato nacional que se celebra este fin de semana Murcia.

"No me encontré cómodo del todo, pero lo achaco a la falta de competición desde febrero y también de entrenamientos, porque hasta mediados de septiembre no pudimos entrenar con contacto", explica el luchador chairego, que vio en este Nacional “una pequeña toma de contacto para ver cómo estamos y seguir trabajando más duro para el próximo año, que son los clasificatorios” para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con 16 títulos nacionales en el bolsillo, reconoce que quien lleva la cuenta exacta es su entrenador y que él trata de no pensar demasiado en cuántos tiene. "A nivel de preparación, para mí éste es igual que el primero o el quinto. Preparo cada campeonato de España como si fuera el primero. Quizás cuando todo acabe y volviendo la vista atrás sí los valore de otra manera, pero mientras estoy en la carrera no lo pienso mucho porque hay que mantener la motivación y no quiero que eso me descentre", explica este policía nacional de profesión, que agradece al cuerpo y a la comisaría de Lugo que le ayuden a compaginar su vida deportiva y profesional.

Cuba acudió a esta cita tras conseguir la plaza en el último campeonato Gallego y estuvo acompañado por otros dos luchadores veteranos del Club de Loita Vilalba, que no pudo aportar al Nacional todos los deportistas que consiguieron su clasificación debido a la situación provocada por el covid-19. "A falta de adestramentos propiciou que moitos rapaces que tiñan praza non puideran ir. Así que o clube foi case de milagre, cun equipo de veteráns formado por Cuba, que xa ía ir, e José Luis Puentes e Pablo Durán que se animaron a acompañalo", explicó el entrenador del club vilalbés, Iván Castro.

Los resultados para el club fueron buenos, ya que Puentes se hizo con la medalla de plata en menos de 92 kilos y Durán firmó un meritorio séptimo puesto en menos de 79 kilos, un peso complicado y en el que además no tuvo suerte en en el sorteo. Los tres estuvieron acompañados por Sergey Priadun, que ejerció de entrenador.