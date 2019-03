"Se consigo na Pastoriza subir o chanzo que subín co CD Lugo, quedaría moi satisfeito"

JOSÉ BOUSO é unha das caras novas que concurrirán na Chaira ás eleccións municipais do 26 de maio, aínda que o fundador da empresa de construción Odegal, que tamén presidiu o CD Lugo durante once anos, está lonxe de ser un descoñecido para os veciños. Logo de ser concelleiro na Pastoriza a finais dos 80, na primeira maioría absoluta de José Yáñez, retorna á política, unha vez máis na súa localidade natal, como candidato do PP, disposto a gañar este novo partido.

Que o levou a porse á fronte da candidatura do PP?

A alguén ocorréuselle a idea de que eu podía ser un bo candidato, propuxéronmo e convencéronme para que botase unha man no lugar onde nacín, na miña terra.

Que lle dixo a familia ante este novo reto?

Tivemos que reflexionar moito e custou tomar a decisión, pero a familia sempre está comigo e sempre me apoia. Só espero que a eles non lles cause ningún prexuízo.

Naceu en Bretoña, no barrio da Castiñeira, e súa nai segue a vivir alí, que máis o une á Pastoriza?

A Pastoriza é a miña terra, onde nacín, onde me criei, onde teño toda a familia por ambas partes, os amigos... Xamais desconectei das miñas raíces e estou encantado de poder estar entre a miña xente.

Ten xa definida a lista? Como lle gustaría que fose o seu equipo?

Aínda non temos a lista confeccionada, estamos dándolle voltas, pero si teño claro que quero unha lista paritaria, na que sexamos todos unha piña e na que cada quen poida poñer da súa parte para conseguir o máximo posible para A Pastoriza.

Cal é o obxectivo, ve factible superar a un bipartito que leva doce anos gobernando?

A idea é gañar, ese é o único obxectivo, o partido xógase para gañalo. Ninguén sae para perder.

Xa fora concelleiro nos anos 80, con José Yáñez, que lembra daquela época?

Ía de número once e saíra elixido, así que se agora conseguimos algo así, sería incrible. Daquela non contaba con ir, pero Yáñez pediumo e dixen que si, aínda que como tiña que atender o traballo, non estaba no día a día municipal. Foi unha época bonita, na que se traballou moito polo pobo e se fixeron cousas importantes. Lembro por exemplo que daquela se iniciara un proxecto que foi un logro, unha estrada para unir Bretoña coa Cruz da Cancela.

E que cre que necesita hoxe A Pastoriza?

O que me gustaría ver feito, que sería o proxecto estrela se se poidese materializar, sería que ata a última gota de leite que se produce na zona tamén se envasase e se transformase aquí, esa é miña grande ilusión, porque todo o retorno do que é o motor da Pastoriza quedaría no municipio e ademais suporía a creación de postos de traballo. E despois creo que hai moito que facer, como arranxar pistas, ofrecer uns bos servizos, dispoñer dunha boa asistencia aos maiores, facilitar a conciliación laboral e familiar, favorecer a natalidade e axudar a que se asente poboación para non seguir perdendo veciños.

Se é elixido alcalde, cal será a súa primeira medida?

Gustaríame ter un coñecemento das necesidades máis inmediatas, polo que espero facer reunións cos veciños, coñecer as súas inquedanzas e ver que se necesita, para así empezar polo máis urxente.

Leva dende 1993 á fronte da empresa de construción Odegal, que se pode aplicar desta experiencia empresarial ao concello?

Traballas para o pobo e o obxectivo é conseguir administrar os recursos o mellor posible, sacándolle rendemento a cada euro. Hai que ser moi constante e ter gañas de traballar, porque co traballo sempre se conseguen cousas.

Tamén presidiu o CD Lugo once anos, con que queda desa etapa?

Houbo moitas sensacións boas, eu destacaría o recibimento da afección en Lugo despois do ascenso conseguido en Cádiz. Só podo dicir que se consigo na Pastoriza subir o chanzo que subín co CD Lugo, quedaría moi satisfeito.

Ve similitudes entre a política e o deporte?

Si que hai, porque tes que ter rigor e disciplina na organización e na administración, igual que nunha empresa. Debes buscar a maior rendibilidade e non malgastar. No fúbol teñen que acompañarte os resultados e na política non teño aínda a experiencia, pero entendo que tamén é así. E para todo hai que ter sentido común e honradez.

Vostede é unha cara moi coñecida, cre que iso pode xogar ao seu favor ou que pode ser un hándicap?

Non creo que sexa un hándicap, sobre todo na Pastoriza, porque aquí teño moitos amigos, xente que me quere ben e me coñece e sabe que se me metín nisto é porque son unha persoa implicada, non por un interese particular ou por unha aventura política. Simplemente aceptei por se podo axudar, para favorecer no que poida ao meu concello e coa idea de traballar pola Pastoriza e polos meus veciños.