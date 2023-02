Jordi Cicely: "Vilalba es sinónimo de triunfo y de buenas emociones"

Intensidad desmedida y la necesidad de deshacerse de cualquier manera de los pensamientos que rondaban por la cabeza del autor, Jordi Cicely, en una época complicada. Un cóctel que tuvo como resultado la novela Mariela envenena mis sueños. Un escrito intenso y directo no solo en su contenido, que bebe de las experiencias del propio escritor, sino también en su creación.

¿Cómo empezó a escribir?

Mis comienzos en la escritura fueron por temas de ansiedad, ya que tuve mi gran crisis con 27 años, y escribir era algo que me relajaba y que me ayudaba a soltar lastre. En Londres tuve otra, distinta, y se me juntó todo. Ahí cogí la escritura y la integré de lleno en mi vida, con la apertura de mi blog, hace ya seis años.

Hablando de su novela, al principio le puso otro título. ¿Cómo nacía Las princesas del Dorado?

Nacía de la necesidad de liberar. Después dejé la novela apartada, y cuando decido continuarla hago muchos cambios. Le doy vueltas a la historia, añado personajes nuevos... Y así convierto lo escrito en la definición de lo que yo vivía en ese momento, llegando a dañarme el hecho de plasmarlo en texto. Pero quise sacarla a la luz igualmente, porque creo que puede ayudar a la gente y que las personas pueden identificarse con cosas que cuento.

La terminó en cinco días, encerrado en una habitación en Crawley. ¿Fue muy duro?

Hoy lo miro desde la distancia y fue una locura emocional muy intensa. Me encerré en mi habitación por cinco días, y no dormía, solo trabajaba y escribía una y otra vez. La verdad es que no sé cómo salí bien de aquella experiencia, fue un momento muy agridulce. Al corregir la novela, estando ya curado, si que disfruté de la historia y tuve otra visión, pero fue una locura literaria, parecida a la de mi ídolo, Jack Kerouac. Pero no es sano y no se lo recomiendo a nadie.

¿Cómo se transformó Las princesas del Dorado en Mariela envenena mis sueños?

Todo fue cuando decido que Mariela iba a ser la protagonista de la historia, manteniendo la esencia de la misma y haciendo que estuviera unida a cada una de sus partes. En ese momento decido cambiar el título y poner el que a la postre sería el definitivo. Con los cambios, bajo mi punto de vista, el libro mejoró muchísimo.

¿Hubo una Mariela que envenenó sus sueños?

Sí, y hay una Mariela, que existe y es la protagonista de mi historia. Yo quiero que el lector haga suya la novela y se convierta en el protagonista, pero creo que mucha gente acaba más preocupada por mi Mariela que yo mismo (ríe a carcajadas). El libro me ayudó mucho y ahora los sueños envenenados son sueños dulces. Pero mira, gracias a Mariela el libro se vende muy bien y está teniendo un éxito muy grande. Yo no era absolutamente nadie y a raíz de esto me estoy haciendo un camino en lo que me gusta.

¿Qué se van a encontrar las personas que lean su novela?

La historia de un escritor que tuvo una novia uruguaya, Mariela, que se fue de su vida sin darle explicaciones. A partir de ahí, él decide irse a Cuba en busca de otra chica y conoce a un chico que lleva el mismo luto de una forma muy distinta, con la fiesta y el mundo de la noche. Y ahí empiezan sus aventuras y su recorrido, personal y emocional. Trata muchos temas como el amor, el apego o el luto, desde la visión de un hombre, que es algo mucho menos frecuente que cuando se hace desde la de una mujer.

¿Cómo surgió la presentación del libro en Vilalba?

Hablé con la biblioteca y fueron muy amables conmigo. Yo siempre quise presentar en una, ya que es donde los libros cobran vida y allí va la gente a la que realmente le gusta leer. Además tengo amigos en el pueblo.

¿Qué significa para usted volver a la capital chairega?

Siempre tuve buenos recuerdos de Vilalba, de cuando produje O crime da Legua Dereita, ya que la gente me trató muy bien y se volcó con la película. Para mí es sinónimo de triunfo y sobre todo de buenas emociones. Volver es una alegría enorme.

¿Qué proyectos tiene en mente de cara al futuro?

El primero es seguir con la continuación de la novela. Ya la tengo empezada, pero este último año estuve volcado en el promoción del libro y no tuve tiempo, pero quiero ponerme y avanzar en la segunda parte. El segundo es retomar la actividad en el blog, ya que le debo mucho a los relatos y son una parte importante de mí.