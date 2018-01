Un jinete de carreras abre una escuela de equitación en Veiga de Pumar 

El asturiano Cornelio Carvajal, afincado en Lugo desde el año 1990 y amante de los caballos desde niño, acaba de abrir una escuela de equitación en Veiga de Pumar, en el municipio chairego de Castro de Rei, con el objetivo de convertir su proyecto "en un referente de formación", tanto para alumnos como para caballos.



"Vine a estudiar veterinaria y me quedé en Lugo", explica este nuevo "autónomo-emprendedor", que compatibiliza su trabajo con su gran pasión. Es jinete profesional de competición. Se estrenó con ocho años y a sus 46 sigue en primera línea, con saltos de entre 1,30 y 1,40 metros.



"Me formé en Asturias y he tenido la suerte de tener muy buenos profesores, algunos olímpicos", dice un deportista con un largo currículo, en el que destacan dos campeonatos nacionales en categorías inferiores, el campeonato de España de yeguadas en 1994 o varias medallas en Galicia o Asturias.



"Estaba en un club hípico en Lugo pero empecé a pensar en seguir mi propio camino", explica Cornelio Carvajal, que bautizó la nueva escuela de equitación chairega con su propio nombre. "Sabía que había una finca con instalaciones para tener caballos, con varios boxes y una pista exterior en Veiga de Pumar que estaban en desuso. Me vine con un caballo privado, pero el mundo de la hípica es pequeño y me empezaron a llegar peticiones de clases de equitación. Observé que había una carencia y decidí arriesgar", dice Carvajal.

"Son unas instalaciones modestas, pero ofrecemos calidad", explica mientras camina entre esbeltos caballos que observan sus movimientos, pero descarta hablar de cifras. "Las instalaciones son alquiladas, pero tuvimos que hacer inversión y sin ayudas, aunque se solicitaron", apunta.



La escuela de hípica cuenta con 14 boxes de diversos tamaños, una pista exterior de 30 por 50 metros y un picadero cubierto de 30 por 15. "Confío en el proyecto, pero como en todo negocio cuando lo inicias, lleva su tiempo consolidarlo", dice.



Los servicios que ofrece se centran en la formación, tanto de caballos como de jinetes. "Es una cosa pequeña, el tope son 30 o 40 alumnos porque las clases son personalizadas", explica el jinete, mientras indica que los cursos son aptos para todos los niveles y todas las edades, siempre que superen los cinco años —los más pequeños solo se pueden estrenar en un pequeño poni—.



"De niños a adultos, desde el que monta por primera vez al que quiere competir. Pero a nivel competición la formación está enfocada hacia el salto", explica el monitor, técnico de nivel 1.



Para el entrenamiento de caballos, las sesiones se dividen en dos tipos: los que competirán en salto de obstáculo o los de iniciación a la doma básica, a nivel paseo, para los que nunca han sido montados. "Ahora hay 14 caballos pero la licencia es para 20 como máximo", apunta el promotor y único monitor de la escuela, que destaca que en sus instalaciones hay caballos en diversos niveles para formación y otros «con muy buena proyección» y en competición actualmente, como dos yeguas de Holanda y Bélgica o un caballo propiedad de un vecino de Ponferrada.



"En Lugo hay bastante afición. Practicar la hípica como actividad, formarte, es asequible, lo que ocurre es que en nuestra disciplina la competición es cara y no es apta para todos los bolsillos", apunta un jinete con experiencia, ilusionado con la que define como su nueva aventura.



MÁS OFERTA. La nueva escuela de equitación de Veiga de Pumar se suma a otros proyectos en la comarca, como el centro hípico del Pazo de Meire, en Vilalba, que también ofrece formación, y O Paso, en el concello de Pol, que organiza rutas y otras actividades. En el municipio pontés, acaba de abrir sus puertas el Centro Hípico y de Desarrollo Personal Prado Ventura, que refuerza su oferta con cursos de inclusión social.