Jesusa Camaño: "En ningún momento pensei que puidese gañar"

Como coñeceu o certame vilalbés?

Entereime lendo a prensa dixital, aparecían publicadas as bases e ademais había un enlace, así que decidín entrar e inscribirme.

Que a animou a participar?

Nese momento estaba bastante ben de tempo, tiña as mañás libres e era unha boa maneira de investir o tempo. Pensei "non teño nada que perder". Non había que mandar moitas copias nin as bases esixían moito papeleo, e iso axudou a que me animara.

Entón dispuxo de tempo para elaborar a obra.

Si, e fun facéndoa pouquiño a pouco, nos momentos libres. Igual estaba esperando na cafetaría ou na parada de autobús e escribía un anaquiño e logo outro.

Nalgún momento pensou que podía resultar gañadora?

Que va! Presenteime sen ningunha aspiración a nada, de feito falábao co meu home e el dicíame "iso xa está dado".

Aínda así tivo ánimo a traballar no poemario e presentalo.

Si, iso si. Acordábame agora no verán e pensaba "que inxusto, a saber quen o leva...", porque me daba pena investir o tempo, pero en ningún momento me fixen a idea de que puidese gañar.

Que conta no seu poemario As feridas dun amor efémero como preámbulo desta morte soñada?

É un poemario de temática amorosa, concretamente un amor frustrado. O lírico é unha muller, é unha poesía feminista e sobre todo trata a frustración de non saber como manexar a realidade. Ademais relacioneino con temas mitolóxicos mesturados coa loucura e o sufrimento polo amor.

Inspirouse nalgún referente?

Sobre todo en Rosalía de Castro, no seu pesimismo e existencialismo de Cantares Gallegos e Follas Novas. Remato o poemario cunha cita de La Celestina de Fernando de Rojas. E tamén podería nomear a Garcilaso de la Vega, Lorca... Unha mestura de poetas da literatura castelá.

Que cre que converteu a obra en gañadora?

Non teño nin idea. Intentei seleccionar termos que fosen moi musicais, transmitir a verdade e que a temática fose amorosa. Pero non sabería dicir se foi iso o que fixo que o xurado se decantase por min.

Síntome moi satisfeita e, con moita humildade, este premio faime pensar que podo ir coa cabeza alta

Como recibe este recoñecemento dun xurado tan potente?

Se soubera antes de presentarme quen era o xurado seguro que non me presentaba, porque pensaría que non estaba á altura. Pero agora é inefable. Síntome moi satisfeita e, con moita humildade, este premio faime pensar que podo ir coa cabeza alta e que o meu traballo está preto do de outros autores con moitos recoñecementos.

Continuará con outros proxectos desta índole?

Si, primeiro vai publicarse o poemario gañador. Logo seguirei escribindo e presentándome a outros certames. Este recoñecemento tamén é unha forma de facer currículo. Gústame moito máis a escritura que a docencia e aproveitarei esta carta de presentación para enviar propostas a editoriais. Igual ata podo comprobar se se pode vivir disto.