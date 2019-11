Javi Varela: "Estamos compitiendo bien, no se nos puede reprochar nada"

El Rácing Club Vilalbés suma dos jornadas en negativo tras caer ante el Compostela y el Barco, una dinámica que tratará de romper mañana domingo (16.00 horas, A Magdalena) ante un peso pesado en horas bajas, el Bergantiños.

¿Cómo está viendo al equipo esta temporada?

Creo que estamos mostrando un gran nivel. Es cierto que la competición está más igualada que nunca. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Hasta los recién ascendidos están teniendo muy buenos resultados. Pero nuestra dinámica también es buena, aunque no podemos relajarnos.

¿Qué diferencias encuentra con respecto a la campaña pasada?

El año pasado tuvimos un inicio complicado, no salieron los resultados y hubo que cambiar de entrenador. Este estamos mejor, empezamos con Simón Lamas desde cero, un chaval de la casa, y salvo las últimas dos jornadas que se nos atragantaron, el nivel en el terreno de juego está siendo muy bueno. No se nos puede reprochar nada.

Cedieron tres puntos en casa ante el Compostela y perdieron la pasada jornada ante el Barco, pero mostrando un gran nivel en ambos casos. ¿Eran derrotas que entraban dentro de los planes?

El equipo compite bien, siempre con la mentalidad de salir a ganar los tres puntos, ya sea ante el colista o ante el primero. Pero sí que es cierto que eran rivales complicados. Ante el Barco hicimos lo más difícil, que era empatar, pero se llevaron los tres puntos en una jugada aislada.

Mañana les toca enfrentarse con el Bergantiños. ¿Cree que es un rival asequible?

Para nada. No tiene nada de asequible. No está teniendo su mejor arranque liguero, pero vienen de jugar varias temporadas el play off. Además de que cuenta con un gran potencial arriba. No va a ser para nada un partido fácil.

También es importante que todos estén al máximo nivel. ¿Cuál es el suyo?

Yo estoy muy bien físicamente. Voy de menos a más. Estoy gozando de la confianza del míster y disponiendo de muchos minutos. Espero poder seguir ayudando al equipo con mi trabajo.

¿Y qué papel están jugando las nuevas incorporaciones?

Creo que han venido para sumar y ya están completamente adaptados. El Vilalbés siempre pierde jugadores importantes, pero también se refuerza muy bien. Josito y Cuadrado son hombres con experiencia en la categoría, a los que se suman Sito o Sandá, jóvenes con mucha calidad.

Después de siete temporadas vistiendo la elástica del Vilalbés, ¿es ya uno más de la casa?

Sí. El tiempo pasó muy rápido, parece que todavía fue ayer cuando llegué. Pero me sigo sintiendo igual de cómodo que el primer día con los compañeros, el cuerpo técnico y la directiva. Cada temporada estoy mejor, no pienso en marcharme.