Jacobo Lagüela: "As avoas constitúen un xénero cinematográfico en si mesmas"

Que balance fai do percorrido de Julia?

É un proxecto moi humilde e familiar que nace na casa. Un regalo para miña avoa que dalgún xeito acaba chegando a festivais de cine de tres continentes, sendo candidata aos Goya e cun percorrido extenso por asociacións, empresas e plataformas que están usando a peza para diferentes fins. Fago máis ou menos o mesmo balance que miña avoa: "Nunca pensaba que a nada chegaría".

Que aprendeu de súa avoa no proceso de creación deste documental?

O documental gravouse ao longo de seis anos e terminouse en oito. Das miñas avoas levo aprendendo toda a vida, sinto unha admiración inmensa por elas. De Julia encántame que sexa capaz de falar en voz alta de cousas que outra xente non diría e que sexa tan botada para diante. Xa coñecía a súa historia, pero neste proceso conectei moito máis coa parte emocional e entendín mellor como se sentiu en determinados momentos do pasado.

Que lle di súa avoa con todo o camiño que leva andado a obra e vendo o seu nome nos carteis?

Un dos momentos máis especiais foi na estrea en cines, cando ao final da proxección se ergueu e foi aplaudida por toda a sala. A ela encántalle norear e socializar e sempre que pode vai ás proxeccións. Ela sempre me di: "Ai, Jacobiño, como argallaches…"

Se tivese que quedar con algo do que lle aportou este proxecto, que sería?

Poñer á disposición dunha muller da xeración da miña avoa as ferramentas do audiovisual. Foi todo un privilexio e un regalo que nos fixemos.

Jacobo, con súa avoa. EP

E cal é esa crítica ou opinión que máis o encheu?

Esta foi unha das frases que máis me gustou de Modelo Burela: "Hai que ter porcos, coellos e galiñas...para que a Julia nos resulte entretida? Nada diso. Se non me expliquei ben, entra na internet e procura os vídeos e a música de Baiuca. Parécenche atractivos? Entón vai ver o filme. Non sentes os ritmos de Baiuca como teus, non vaias. Acabarás con decepción".

Que pouso lle gustaría que deixase Julia na xente?

Gustaríame pensar que quen vaia vela saia con ganas de pasar tempo cos seus maiores e que sirva para homenaxear os que xa non están. Gustaríame que motivase ás máis novas a narrar historias dende o rural, a pasar tempo cos seus avós e avoas e a ter o valor de reivindicar unha narrativa rural propia de cada territorio.

"Soño con establecerme en Galicia algún día e Julia é, dalgún xeito, un intento de achegarme a ela"

Como definiría a avoa galega?

Para min a palabra que define a avoa galega é lar. Pero as avoas son diversas e constitúen practicamente un xénero cinematográfico en si mesmo. Aproveito para animar a ver máis películas nas que as nosas maiores sexan as protagonistas, quizais entre todos logremos representar a avoa galega, en toda a súa amplitude e complexidade, e a entender todas as capas desta diversidade. Quen ten avoa ou avó ten unha historia única que escoitar.

Houbo proxección para o público en xeral, da man do Iescha en Vilalba e de Xermolos en Guitiriz, teñen máis previstas?

Faime ilusión proxectar nestes lugares pola proximidade coa historia e por como a xente se pode identificar. Haberá máis, sobre todo no marco do Día Internacional da Muller en varios lugares. E pronto anunciaremos a data da estrea do documental en cines do Reino Unido.

Traballa e vive en UK dende hai anos, pero Julia é coma unha volta as raíces, gustaríalle retornar?

Soño con establecerme en Galicia algún día e Julia é, dalgún xeito, un intento de achegarme a ela. É imposible describir o que sente un cando leva tanto tempo lonxe da casa. Sinto que todo o que levo aprendido traballando na BBC en Bristol ou na axencia de publicidade en Brasil podería ter proveito aquí.

Nas súas orixe, Julia formaba parte dun traballo sobre avoas do mundo, mantén aínda esa idea? E ten algún proxecto máis en marcha

No tempo de creación de Julia tamén filmei a Bandith, unha avoa rural de Laos en 2016 e a Sifriana, outra avoa rural dos Andes Peruanos. A miña idea é continuar este proxecto e tentar conseguir os recursos para levar a cabo esta serie. Tamén me atopo escribindo a miña primeira ficción xa que me apetecía abordar a temática da terceira idade e o rural dende outro prisma.