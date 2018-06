Los jabalís destrozan en Pol una finca de seis hectáreas sembrada con maíz

Impotencia y frustración. Estos son algunos de los sentimientos que experimenta la responsable de la ganadería Hermanas Formarán SAT, de la parroquia polense de San Martiño de Ferreiros, al ver la mayor parte de su futura cosecha de maíz destrozada por el ataque de los jabalís.

"Sembrei unha finca de seis hectáreas o 17 de maio, veu e comeuna toda, así que onte (por el viernes) volvín sementar. Deixaron de traballar ás once e media da noite e cando viñan acabar hoxe (por el sábado) pola mañá xa volvera o cocho levantar o que se acababa de sementar", explica la afectada, que tasa en alrededor de 2.000 euros las pérdidas.

"A finca está pechada cun pastor eléctrico, pero pasou polo medio dos fíos", asegura, al tiempo que precisa que se cree que tuvieron que ser al menos cuatro ejemplares. Además, los terrenos afectados están "ao pé da casa, haberá 300 metros".

"O único que quero é unha solución, xa parei de sementar"

"Denunciei no 012, pero xa non viñeron vela porque dixeron que non hai axudas", cuenta al tiempo que recuerda que el año pasado sufrió otro ataque en otro terreno de seis fanegas, también cerrado. "Daquela viñérono ver pero non me deron nada", dice, asegurando que "non se trata do que me dean, o único que quero é que quiten o cocho" para poder trabajar con tranquilidad.

"Quen me paga os gastos?", se pregunta esta ganadera del barrio de Vilar, que no se atreve a volver a sembrar los terrenos ante el miedo de sufrir un tercer ataque. "O único que quero é unha solución, xa parei de sementar", dice, al tiempo que apunta que contactó con el Tecor O Moucho por si se podía solicitar una batida.

Desde la entidad explican que convocaron a los socios para estudiar el tema, ya que la Xunta exige un mínimo de diez cazadores para hacerla. Por ello animan a los miembros, especialmente a los afectados por los ataques, a sumarse a la futura batida, cuyos trámites han iniciado. Además reclaman que se puedan hacer con menos cazadores.