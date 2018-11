Los propietarios de la SAT de Arealba de Santaballa, en Vilalba, están en pie de guerra después de que el jabalí destrozase en los últimos días unas cinco hectáreas de prado.

Los ganaderos se quejan de que no es un problema "puntual" ni "illado", sino que se ha convertido en su día a día. "Antes levantaba o millo, agora válelle calquera cousa", dice Lupe Prado, una de las socias de la SAT vilalbesa, quien asegura que el jabalí les ha ido acabando poco a poco con sus cultivos de "pataca, trigo, millo e as pradeiras todas".

"Agora estamos facendo rotación e sementando herba para despois ensilala. Non sei que imos ensilar, se non deixou nada", dice molesta, después de ver como casi todas las fincas están "levantadas".

"Non só é unha cuestión económica, esta situación mina a moral de calquera. Nós só queremos vivir do noso traballo, polo que reclamamos que haxa máis control", añade la ganadera, convencida de que "non hai rexistro do número de animais salvaxes". "Falta transparencia", sentencia.

"Fai unha semana a outro veciño matoulle sete ovellas nunha finca que estaba pechada"

Por ello pide a las administraciones que den "solucións reais". "As axudas están ben, pero o que queremos é que non se malgasten recursos, e que se destinen a buscar solucións e non aos técnicos, que non resolven nada", indica.

De hecho, explica que muchos de los afectados ya han dejado de "notificar os danos ante a pasividade das administracións". "Xa case non vale a pena reclamar nada", dice, aunque desde la SAT Arealba sí han puesto en conocimiento de las autoridades la situación que están viviendo.

Como lo hicieron aquellos vecinos de esta parroquia vilalbesa que también están sufriendo los ataques del lobo. Hace apenas unos días, las alimañas mataron un perro que se encontraba en un núcleo de casas.

"E fai unha semana a outro veciño matoulle sete ovellas nunha finca que estaba pechada", concluyen, deseosos de que alguien les dé una solución.