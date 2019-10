Iván Pena, de cabeza al Mundial

El deportista y presidente del Club Náutico Folixa de As Pontes, Iván Pena, es uno de los representantes de la selección nacional en el campeonato del Mundo de Stand Up Paddle (SUP).

La cita mundialista, que se celebra desde ayer, jueves 24, al domingo 27 de este mes en la ciudad china de Quingdao, cuenta con participantes de 40 países, entre los que figuran en la línea de salida importantes nombres de la canoa, como el campeón olímpico de C1 1.000 metros, Sebastián Brendel, y el húngaro Marton Kover, especialista en la distancia de maratón.

Este evento cuenta con una gran importancia, como demuestra los 50.000 dólares en premios que se reparten entre los mejores deportistas.

El pontés ya se desplazó a China hace unos días, seleccionado junto a varios atletas de diferentes partes del mundo para participar en el campo de entrenamiento ICF SUP Training Camp.

"Durante los días previos estuvimos realizando entrenamientos y actividades de desarrollo de la modalidad SUP, una iniciativa organizada por la federación internacional, en la que venimos a aprender", explica Iván, agradecido por la experiencia.

Estas prácticas le ayudarán a firmar un gran papel durante la cita mundialista, en la que el pontés concurre en dos modalidades. "Compito en SUP Sprint sobre una distancia de 200 metros y en Technical Race de 2,5 kilómetros, donde hay que hacer giros en ciabogas», indica Iván, que apuesta a que el mejor resultado llegará en la primera de las modalidades.

"Tengo claro que voy a ir a por todas", dice el pontés, sin avanzar si podrá colarse o no entre las medallas. "Es un deporte que está empezando —de hecho el Tribunal de Lausana está a la espera de resolver un litigio entre la federación de surf y la de piragüismo para decidir cuál de ellas tenga el SUP como especialidad—. Y a mí se me dan mejor las distancias cortas, pero hay que esperar", concluye.