Iván Mariñas: "Nunca na vida pensei na opción de ser cociñeiro"

Iván Mariñas naceu hai 42 anos na Coruña. Traballou na hostalaría antes de ser adestrador persoal, logo de estudar Ciencias da Actividade Física. Por circunstancias da vida acabou participando en Masterchef, o que lle deu oportunidades como cociñeiro. Agora, está no programa Estache bo da TVG.

Participa na XXVI Festa do Queixo San Simón da Costa en Vilalba o próximo 1 de abril. Levará a cabo un showcooking. Por que debería ir a xente?

A verdade é que estou moi contento por poder enxalzar os produtos galegos. Penso que a xente debería ir porque é un momento para divertirse e ver a cociña dende un punto de vista diferente. Vou traballar con tres tipos de tapas, empregando o queixo San Simón.

Canto lle gusta o queixo e, en particular, este variedade?

Son fanático. Teño unha anécdota curiosa de cando facía extras como camareiro. Traballaba nun pazo na Coruña e nas vodas sempre poñían queixo San Simón de tapa. Cando me tocaba cortalo, un cacho ía para o prato e outro para min (ri).

Ten algunha comida favorita?

Eu son de cocido, dos pratos de toda a vida.

Cal é a súa especialidade como cociñeiro?

Non son especialista en nada, de feito non me considero cociñeiro. Son alguén ao que lle gusta cociñar. Intento trasladar á xente esta cociña máis de afeccionado. Se teño que dicir algo, dinme que se me dan ben os arroces.

Deuse a coñecer despois de participar en Masterchef 8. Cambioulle moito a vida?

Foi un antes e un despois. Era unha persoa superanónima e, de súpeto, estaba no supermercado cunha máscara e había xente que me recoñecía pola voz. Sinto que me adapto ben a estas circunstancias. Recordo que o programa se emitiu en pandemia, pecharon os ximnasios, que era onde eu traballaba do meu. Entón, empezaron a chegar oportunidades por outros camiños e decidín aproveitalas.

Non tiña cavilado dedicarse á cociña?

Nunca na vida pensei na opción de ser cociñeiro. Empecei con doce anos a cociñar, xa que os meus pais traballaban. Pouco a pouco, esa cociña que consistía en acabar de facer a comida que me deixaba a miña nai converteuse nunha terapia, en algo que me relaxa. Pero nunca pensei en dedicarme a isto. A miña moza apuntoume a Masterchef medio de broma... e mira.

Conduce o programa da TVG ‘Estache bo’. Está satisfeito?

Moito. Está indo ben. É un traballo duro con moitas horas de gravación no que teño que mesturar o entretemento e a cociña. Recibo moito cariño e só podo estar agradecido co público.

Que o une a Vilalba?

Na miña época como estudante na Coruña coincidín con varios personaxes vilalbeses que acabaron sendo grandes amigos. De feito, no seu día xa se encargaron de ensinarme a festa de Vilalba, a parte boa (ri).

Que lle gusta facer a Iván Mariñas no seu tempo libre?

Encántame estar cos meus, son unha persoa pouco solitaria. Ademais, gústame o deporte, en concreto son fanático da pesca submarina.

Algún proxecto de futuro?

Hai moitos, pero non me gusta falar antes de levalos a cabo. Un proxecto importante que teño entre mans é sacar máis tempo para min.