Iván Edrosa: "Existe a posibilidade de que saian máis cancións"

Acaba de presentar en Vilalba o seu primeiro single, Dejar en tus labios mi sabor. Como xurdiu este proxecto?

O produtor e compositor da canción, Félix Cabreiro, coñecíame e díxome que tiña unha canción que se adaptaba moi ben a min. Propúxomo, gravamos e para diante.

Como é o tema?

É unha bachata romántica cun aire clásico. Nestes días xa se poderá desfrutar en plataformas dixitais, ao igual que o videoclip, que xa está grabado. Tamén se presentará en televisión, en programas como Luar, Bamboleo, Xuntos... Estou moi ilusionado, é como se fora un primeiro fillo.

Ten unha ampla traxectoria no mundo da música, porén este é o seu primeiro tema propio.

Levo 22 anos, desde os 18, no mundo das orquestras. Participei no concurso Recantos en 2017 e en 2021 fun un dos catro candidatos a ser nomeado o sucesor de Juan Pardo. Síntome afortunado por que me escolleran, non todos os cantantes de orquestra teñen una canción súa. Supoño que esa suma de experiencias en orquestras e televisión foi o que levou a que me propuxesen este proxecto. E hai posibilidade de que saian máis cancións. Estade atentos (ri).

Que expectativas ten?

Sempre esperas que teña a maior difusión posible, pero se á xente que me segue lle gusta, xa son feliz. É unha forma de agradecemento a toda a miña carreira e aos meus seguidores, que ás veces me dicían que a ver se sacaba algo meu.

Mantén aínda o vínculo coas orquestras e as festas?

Si, estou no grupo Greasse e facemos actuacións nas fins de semana, para poder compaxinalo coa miña academia de baile, que vén de pechar o oitavo curso. Tiven que parar no mundo da verbena para tirar por outros camiños, pero como o gusanillo está aí, sigo cantando, pero menos.

A presentación oficial de Dejar en tus labios mi sabor foi na gala de fin de curso da súa academia, Edrodance, no auditorio de Vilalba.

Si, e acompañado cun baile do grupo de adultos, que se sabían a canción mellor ca min. Estaban moi ilusionados tamén.

Canta xente forma parte desta escola de baile vilalbesa?

Hai once grupos diferentes, con nenos desde os catro anos e ata que o corpo aguante, non hai tope. Son unhas cen persoas.

Como viven esa gala de fin de curso?

Con nervios, emoción e satisfacción. Hai moitas horas de preensaios e ese día hai moitas anécdotas en camerinos e backstage. A gala teno todo.

Música, baile e, tamén, apaixoado do Entroido. Xa empezan a ser coñecidas as súas propostas nos desfiles da contorna.

Aí xunto un pouco todo: interpretación, música, baile, escenografía, vestiario... e sae a miña parte máis fantasiosa. Levamos tres anos coa comparsa Os Edro e o ano pasado conseguimos catro primeiros premios, un terceiro e un cuarto coa proposta E a voda... a tomar por saco e este ano gañamos en seis concursos e levamos outro cuarto premio con A cor da escuridade. Xa estamos empezando a preparar o próximo.