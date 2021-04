Con Islandia en el objetivo

Buscaba un destino de vacaciones atractivo y acabó convirtiéndose en su nuevo hogar. Jonás Álvarez Rama, venezolano de nacimiento y pontés de adopción, aterrizó hace cuatro años en Islandia, un país "que atrapa a la gente", dice, y en el que trata de sacar adelante un proyecto personal y laboral donde la fotografía, su "gran pasión", lo envuelve todo.

"Al llegar aquí tuve la suerte de conocer a varios artistas locales que me hablaron de la posibilidad de hacer un curso de fotografía. Vi los requerimientos y enseguida me di cuenta de que estaba ante una de esas oportunidades que pasan solo una vez en la vida", recuerda Jonás, al que lo que más le impactó de su toma de contacto con la isla fue "el paisaje lunar".

"Desde el aeropuerto hasta la ciudad, un trayecto de unos 45 minutos, vas atravesando campos de lava con un musgo muy denso, en algunas zonas el magma todavía se mantiene caliente y humeante", va describiendo el pontés, asombrado por la belleza de un país por el que ha decidido apostar.

Y es que con la llegada de la pandemia, Jonás perdió su trabajo, y eso marcó un punto de inflexión "muy positivo", asegura. "Cambié la rutina. Fue casi un año de búsqueda personal y profesional. Me fui a darle la vuelta a toda Islandia, estuve tres semanas en una cabaña en medio de la nada y eso me permitió darme cuenta que no quiero que un jefe tenga el control de mi futuro laboral", explica Jonás, quien está dando ya los primeros pasos de Stop Iceland.

En este proyecto convergen varias ramas de la imagen en un único espacio. Y es que además de dedicarse a la fotografía editorial y reportaje social -sus trabajos pueden verse a través de su Instagram @jonas_alvarez-, también quiere aprovechar los recursos turísticos del nuevo paraíso en el que vive.

"Estoy ofreciendo packs de foto tour con alojamiento a grupos reducidos por el centro de Reykjavík o por toda la isla", explica Jonás, cuya idea es garantizar que los turistas que llegan a Islandia "puedan sacarle todo el partido fotográfico, sin pérdida de tiempo, y con una hoja de ruta llena de lugares que quitan el aliento".

Además, otro de los curiosos servicios que ofrece Stop Iceland es la posibilidad de que novios de diferentes partes del planeta vayan a hacer a Islandia sus fotos de boda. "Ya estoy en contacto con una fotógrafa de Estados Unidos que está ofreciendo esta posibilidad a sus clientes y también estamos pendientes de que se sume un fotógrafo japonés. A los japoneses les encanta venir aquí", afirma Jonás, al que no solo le preocupa poner en valor las bondades de Islandia, sino que también quiere acercar a los islandeses a Galicia.

"Cuando llegué aquí me di cuenta que solo conocen el sur de España y eso me mosqueó un poco. Tenía un grupo de 30 personas para ir este año a Galicia con motivo del Xacobeo, pero tuvimos que aplazarlo por el covid. Está aplazado pero no cancelado", afirma Jonás, quien espera seguir también adelante con este plan "al menos una vez al año".

Proyectos que se mezclan con esos momentos únicos que ha podido vivir en la isla. Como disfrutar de las auroras boreales, visitar impresionantes glaciares como el Vatnajökull que da origen a la Diamond Beach o vivir la erupción del volcán Fagradalsfjall.

Un país incomparable

Islandia es un país caracterizado por sus espectaculares paisajes con volcanes, géiseres, termas y campos de lava, pero también por sus múltiples curiosidades, que hacen de este territorio donde reside el pontés Jonás Álvarez un lugar "incomparable" que merece la pena visitar.

Islendingabók

Entre las numerosas peculiaridades, Jonás destaca la página web de Islendingabók, a la que los islandeses recurren "para saber si la persona con la que están formando pareja es un familiar suyo o no". "Suena raro, pero una familia promedio en Islandia puede rondar los 1.000 miembros, así evitan mezclarse", explica el pontés.

Cárceles vacías

Islandia es uno de los países más seguros del mundo. El cuerpo de Policía no llega a los 700 agentes, y estos no van armados. "Entienden que si ellos las llevan los malos también se van a querer defender con ellas", dice Jonás, quien confirma que hace unos meses trascendió que las cárceles del país "estaban sin ningún recluso".

24 horas de sol

Durante algunos días del verano se puede ver el sol las 24 horas. "Es una sensación tremenda, te llenas de energía", dice Jonás.

Coronavirus

Es un país "bien posicionado" para controlar al virus. En dos meses solo ha reportado 4 muertes y unos 1.500 casos.