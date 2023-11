As irmandiñas recuperan a voz en Vilalba nun exercicio para contar a "historia real"

'Arredor das irmandiñas: mulleres para a historia de noso' é o título escollido polo Iescha e o Consello da Cultura Galega, en colaboración co Concello de Vilalba, para unha nova edición das xornadas sobre as Irmandades da Fala, que nesta ocasión se centran en "contribuír a que as cousas vaian saíndo á luz" e así se coñeza, segundo destacou a presidenta do Iescha, Marisa Barreiro, a "historia real", contribuíndo a rachar con esa visión "androcéntrica" á que fixo referencia a primeira relatora, a mestra xubilada Guillermina Domínguez Touriño.

A feminista, que animou a poñer os "lentes violetas" e a realizar o difícil traballo de "desaprender", leva décadas mergullándose na historia para descubrir a todas esas "invisibles" -nas de comezos do XX centrou a súa intervención-, aludindo á importancia de que non queden só na investigación e teñan presenza no ensino. Incidiu, ademais, en que non se trata de falar de mulleres por seren tal, senón de que estean nese oco que lles corresponde, e se lles negou, en distintos ámbitos da historia.

A escritora Cecilia Fernández Santomé centrouse en cando a sección feminina das Irmandades parou os pés á Asociación Nacional de Mujeres e a xornalista Vanesa Siso debullou a pegada xornalística das irmandiñas.

A primeira sesión, que inaugurou a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, lembrando que os actuais dereitos proveñen dunha longa "loita" e que, malia os avances, "queda moito camiño por recorrer e moitos teitos de cristal por derrubar", abríase coa inauguración da mostra colectiva multidisciplinar 'Pegadas de mulleres', que conta con achegas de 17 mulleres, varias delas ideadas para a exposición, e que pode verse na casa da cultura ata o 30 de decembro.

OFRENDA FLORAL. As xornadas despídense hoxe coa segunda e última sesión, que culminará ás 14.30 horas coa tradicional ofrenda floral no monolito das Irmandades, ao pé do Parador, acompañada musicalmente pola asociación cultural Andrade.

Antes, na casa da cultura, Carme Adán, do Consello da Cultura Galega, falará ás 11.00 de 'Mulleres de álbum' e logo clausurará as xornadas ás 14.00 horas. Entremedias, o Grupo de Teatro Independente de Vilalba, que dirixe Susana Pérez, presentará 'Irmandiñas da Fala' e Aurora Marco abordará un silencio que durou 100 anos.