Iria Pigueiras: "Uso elementos naturais e materiais de proximidade"

Imparte un obradoiro de cerámica organizado pola asociación de veciños de Sancovade o día 17. En que vai consistir?

Faremos unhas pezas modelando gres e despois probaremos diferentes técnicas para decorar con ‘engobes’. Despois do proceso de secado e coccións, as pezas entregaranse esmaltadas.

Adoita realizar este tipo de actividades?

Si, foron xurdindo de varias maneiras: por parte de asociacións, como actividade dentro da programación de eventos, como actividade complementaria do aloxamento en casas rurais ou por iniciativa dun grupo de amigos ou familiares e en colexios, donde adoito facer tamén algunha demostración.

Como aprendeu vostede? E de onde xurdiu o interese pola bisutería artesanal?

Teño a lembranza de verme dende moi pequena creando e probando con materiais que tiven a sorte de dispoñer na casa ou empregando elementos naturais. Paralelamente a outras actividades, sempre estivo presente a creación e a investigación con diferentes materiais, por interese propio e como necesidade de expresión, asistindo a cursos de diferentes técnicas e posteriormente realizando o Ciclo Formativo de Grao Superior de Artes Plásticas e Deseño en Cerámica Artística na EASD Ramón Falcón de Lugo. A día de hoxe sigo investigando e estudando, porque as posibilidades do material son infinitas.

Pertence ao selo Artesanía de Galicia, como de difícil é vivir da arte?

Conseguir elaborar pezas que teñan algo diferenciador que atraia un determinado público require moito traballo, de investigación sobre todo para acadar novos resultados e de buscar a forma para chegar a esas persoas que poden estar interesadas no que ti fas en concreto.

Que cre que caracteriza a súa obra?

Maiormente emprego elementos naturais ou diferentes materiais de proximidade que transformo baixo a miña visión para que teñan un efecto de curiosidade.

Fala do uso de elementos naturais, recólleos vostede mesma?

Si, emprego elementos que temos moi presentes no noso día a día, pero que poden pasar desapercibidos, dándolle a importancia e coidado necesario intento facelo visible dunha maneira diferente.

En que se inspira?

A natureza é fonte infinita de inspiración xunto coas inquietudes persoais que nese momento queira transmitir.

Cal é a peza que máis lle gusta facer?

Non hai unha peza en concreto, co que máis gozo é creando pezas novas, a incerteza do resultado probando novas técnicas ou materiais é o que máis me divirte.

E a que ten máis demanda?

Teño público que se interesa por unha ou por outra colección, polas pezas utilitarias ou de decoración en igual medida, ben sexa pola temática, as cores ou formas.

Toca o violín, se tivese que porlle música ás súas pezas, de que tipo cre que sería?

Son tan distintas e levan tanto de min que improvisar ollando para cada unha paréceme unha experiencia interesante