Irea Cendán: "O meu estilo vai variando, non me gusta ancorarme"

¿Qué tienen los jóvenes en la cabeza? é o título da súa primeira mostra en solitario. Como trata de dar resposta a esta cuestión?

Nalgunhas fotos centreime en que a imaxe tivese un sentido metafórico, pero noutras busquei máis a gama de cores para darlle unha estética óptima. Aínda así, a todas se lles pode sacar unha mensaxe, que será diferente para cada espectador.

Cantas fotografías compoñen esta exposición?

Son oito retratos de xente da miña idade, compañeiros e amigos. A mostra pode visitarse no taller de arte Comeluz das Pontes ata principios do mes de maio.

Cando comezou o seu interese por este mundo? É autodidacta ou ten formación?

En 2020 concedéronme unha bolsa da Fundación Amancio Ortega para estudar o bacharelato en Canadá. A pandemia paralizouno todo e non tiña un plan b. Así que decidín facer un curso online de fotografía profesional durante 2021. Era algo que me gustaba e polo que me empecei a interesar cando tiña doce anos, máis ou menos. Daquela facía fotos de xeito autodidacta.

Como definiría o seu traballo?

De momento é moi variable. Non levo tanto tempo facendo fotografía, e ademais non me gusta ancorarme en nada do que fago. O estilo vai variando, o que nunca cambia é o formato, gústame o retrato.

Ten algún referente?

Moitos, pero especialmente gústame o traballo das fotógrafas Parket Day e Holly Andres, é o estilo polo que máis me decanto. Teñen en común o xogo de cores, coas que se lle pode dar un tono surrealista á fotografía. Vivimos rodeados de cores pero ás veces hai combinacións que non estamos acostumados a ver e xeran diferentes emocións, gústame xogar con iso.

A das Pontes é a súa primeira exposición en solitario, pero xa debutou hai unhas semanas en Lugo.

Si, xunto a outros compañeiros do bacharelato de arte que estou estudando no IES Sanxillao, e no que estou descubrindo outras facetas do mundo artístico que tamén me gustan.

Ten en mente facer algunha outra mostra cos seus traballos?

Encantaríame. Ademais de sacar adiante outros proxectos máis complicados que non dependen tanto de min. A colaboración é algo que me gusta moito porque me parece que enriquece e fai crecer un montón.

E algunha outra iniciativa a curto prazo?

A través da asociación A Hedreira de Lugo, coa que fixemos a mostra colectiva, teño intención de impartir un obradoiro de fotografía artística. Aínda non temos datas.

Dende pequena tamén estivo vencellada ao audiovisual. Participou en curtametraxes, series, videoclips... Recorda algún con especial cariño?

Un videoclip de Sigur Ros que gravei con rapazas de toda España. Eu tiña oito anos, coidáronme un montón, paseino moi ben e coñecín o que era o gazpacho (ri).