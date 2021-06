"Estoy preocupada, tengo 69 años, nadie me llama para vacunarme, y me encargo de cuidar a mi madre con alzhéimer de grado tres". Así resume Consuelo Lozano, una vecina de Santalla de Rioaveso, en el municipio chairego de Cospeito, una situación que empieza a inquietarla y desesperarla.

Esta mujer, que retornó a su tierra natal junto a su marido hace nueve años desde Portugalete, en Vizcaya, con el objetivo de atender a su progenitora que residía en la parroquia de Rioaveso, denuncia que no se han puesto en contacto con ella para administrarle la vacuna contra el covid-19.

Además, defiende que ha llamado en numerosas ocasiones al teléfono que facilita el Sergas y critica que nadie le da ninguna respuesta.

"Llamé yo y llamó mi hijo y solo nos dicen que todos los datos están correctos y que ya me llamarán. Pero llevo así cerca de dos meses", reclama esta vecina de la comarca de Terra Chá, confirmando que su marido, que también tuvo que solicitar la documentación por ser "desplazado", ya ha sido inmunizado.

"Hasta ahora no había tenido miedo al coronavirus, pero esta situación de no saber cuándo me van a llamar me está provocando temor. Además, aunque mi madre está vacunada, tengo que ayudarle en todo y eso me preocupa ", añade Consuelo, que ya ha acudido también en numerosas ocasiones —"cada semana", asegura— al centro de salud de Feira do Monte, donde tiene su médico asignado, para advertirles de su situación.

"Han abierto varias incidencias, pero me dicen lo mismo que en el teléfono del covid, que mis datos están bien y que ya me llamarán ", dice agotada, mientras explica que a un primo suyo "de 55 años" tampoco lo han convocado para vacunarse.

"A él le dijeron que si no lo llamaban cuando le correspondía con los de su edad, tendría que esperar hasta el final, pasaría a ser de los últimos", apunta asustada, por si su caso es también igual.

"He oído en las noticias que poco a poco irán vacunando a todos, pero a mí ¿cuándo me va a tocar? ¿Para el año que viene?", concluye molesta esta vecina de Cospeito, mientras sigue esperando por su vacuna.