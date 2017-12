La suerte llegó, y a lo grande, a Vilalba. En una localidad de algo menos de 15.000 habitantes, 540 millones del Gordo suponen una "inyección económica y moral" a nivel local, tal y como destaca Álvaro Fraga, el presidente de la asociación de empresarios Sete Pontes.



"Estoy contentísimo, es una alegría para todos", valoró Fraga, que destacó que el premio abre un 2018 lleno de posibilidades. "Lo importante es que el dinero se reinvierta a nivel empresarial y de comercio en el pueblo. Y servirá para que los que ya tenían la idea de abrir un negocio lo puedan hacer", apuntó. "Aún no somos conscientes de lo que puede repercutir esto", apuntó el presidente de la asociación de empresarios.

Adela e Isabel: "Vilalba necesitaba este chute de enerxia. Vai ser moi bo para a xente e os comercios"



Como él, el regidor de Vilalba, Agustín Baamonde, mostró una "alegría extraordinaria". "Es una cantidad enorme y le tocó a muchísima gente, porque los 1.300 décimos están muy repartidos. Va a representar un gran impulso para la economía local. Aparte de los propios beneficiarios, el Gordo se dejará notar en el comercio, el repunte de compras, obras... En el 76 ya había pasado lo mismo con un impulso tremendo en la venta de coches, electrodomésticos... ¿Quién dice que el cartero no llama dos veces? Es un bombazo", indicó el alcalde. Y añadió: "A mí no me tocó directamente pero indirectamente me tocó todo. Estas serán unas Navidades mucho más alegres".



En el sector del comercio, el Gordo se ve como un revulsivo para el pueblo. "Esto é boísimo para todos, para a xente en xeral e para os comercios en particular. Son moitos millóns e hai que pensar que gran parte se investirán na nosa vila, con todas as consecuencias que isto terá", señalaron Adela Fernández e Isabel Morado, de la tienda de la quesería Prestes.

Laura Seco: "A repercusión na vila será inmensa. Só hai que ver o impacto que tivo en Santaballa"



Las impresiones en todos los comercios de la capital chairega eran muy positivas y, aunque la mayoría no resultaron afortunados con el Gordo. se mostraban igualmente entusiasmados. "Só hai que ver a alegría que se desprende polas rúas, os veciños están felices e nós tamén. Ver os nosos clientes nos medios de comunicación danos unha emoción enorme", indicó Julia Rego, dueña de la tienda de ropa Julio.



Los empresarios señalaban que la repercusión que tendrá la lotería en la villa se irá notando conforme vayan pasando los días. No obstante, están convencidos de que esta lluvia de millones servirá como estímulo para hacer prosperar a la capital chairega. "Só hai que ver o impacto que tivo o Gordo cando caeu en Santaballa, o pobo moveuse e medrou moito desde aquela e aquí será igual", indicó Laura Seco, de la tienda de ropa infantil Carapuchiña Vermella.



Los dueños de negocios vilalbeses indicaron además que la proyección mediática será otro incentivo para la localidad. "Só con saír na tele xa nos vale ouro", dijo Mª Sol Lamas, de la zapatería infantil O Gato con Botas.