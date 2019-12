Investigan el robo en Sada de un camión frigorífico que ardió en Baamonde

La Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar esclarecer las causas del incendio de un camión en Baamonde, en el enlace entre las autovías A-8 y A-6, tras no poder localizar al conductor del mismo y comprobar que se trataba de un vehículo sustraído en Sada.

En torno a las nueve menos cuarto de la noche del viernes, un particular alertó a la central de emergencias del 112 Galicia de la presencia de un camión ardiendo en el arcén de la autovía, concretemante en el punto kilométrico 594,3 de la A-8, que se corresponde ya con la incorporación a la Autovía del Noroeste, en sentido A Coruña.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque comarcal de bomberos de Vilalba, patrullas del subsector de Tráfico de Lugo y personal de conservación de carreteras . Mientras se prolongaron las tareas de extinción, fue necesario cortar un tramo de la vía.

El fuego calcinó por completo el vehículo, un camión frigorífico perteneciente a una empresa cárnica de la localidad coruñesa de Sada que, tal y como se pudo comprobar, no transportaba ningún tipo de mercancía en el momento en el que se produjo el incendio.

Al no localizar al conductor en el lugar del suceso y tras contrastar que no había sido evacuado a ningún centro hospitalario —desde el 112 también se dio aviso al servicio de urgencias sanitarias 061 por precaución, al no saber en un primer momento si había heridos— se contactó con la empresa propietaria del vehículo, que confirmó que no había previsto ningún desplazamiento del mismo y que este tendría que estar estacionado en su nave de Espíritu Santo.

Al certificar que se trataba de un vehículo sustraído, se informó tanto a la Guardia Civil de Guitiriz como a la de Oleiros para intentar esclarecer las causas de este suceso e identificar a los responsables del mismo.

También se buscará determinar si el camión pudo utilizarse para transportar algún tipo de mercancía y si el incendio se produjo de forma accidental o por el contrario, el autor o autores del robo decidieron abandonarlo allí y prenderle fuego para deshacerse de posibles pruebas.