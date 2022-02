Investigan el asalto a una vecina de Xermade, que lleva doce días en la Uci

Una vecina de la parroquia xermadesa de Candamil, de 61 años de edad, permanece ingresada desde hace ya doce días en la Unidad de Cuidados Intensivos (Uci) del hospital Lucus Augusti tras sufrir un asalto en su propia casa, una vivienda unifamiliar situada al pie de la LU-861. La Guardia Civil, tras tener conocimiento de lo ocurrido, mantiene abierta una investigación por un delito de robo con violencia.

"Viñérona roubar descaradamente", asegura un hermano de la víctima, que vive en el mismo domicilio, pero que en el momento de los hechos no se encontraba en la casa. Este recuerda que el día anterior al ataque un hombre estuvo por la zona preguntando por ella, con nombre y apellidos, tal y como le contó una vecina, que además le habría indicado a ese varón cuál era la casa.

Y el mismo sábado de los hechos, cuando él salía en su coche, "aí polas doce menos cuarto ou menos dez", llegó a ver cerca de la casa "un paisano andando por aí por diante, todo vestido de negro", si bien en ese momento no le dio mayor importancia. Además, también ese sábado por la mañana "veu un veciño cabo de min e viu que quedaba o mesmo coche aparcando e tamén lle chamou a atención", recuerda, convencido ahora de que tuvo que ser esa persona la que atacó a su hermana.

Sin embargo, en aquel momento, sin sospechas de que nada pudiese pasar, él se fue hasta Cabreiros, mientras su hermana "quedaba na casa, sentada na silla", en la cocina. Al poco tiempo recibió una llamada de otro hermano, que vive en A Mariña, diciéndole que había llamado a su hermana, pero que no le cogía el teléfono, y preguntando si estaba en casa, ya que tenía pensado acercarse a hacer una visita. "Díxenlle que ela quedaba na casa, esperando polo coche do reparto, o único que saíse dar un paseo cos cans [tienen dos perros pequeños]", recuerda.

Este vecino explica que continuó con sus recados, fue a Candamil y volvió a Cabreiros, cuando recibió una segunda llamada de su hermano. "Xa me dixo, 'vente rápido!', que a atoparan toda ensanguentada, sentada no mesmo sitio onde quedaba", dice.

Aunque a su hermano y su cuñada al parecer aún les habló, no llegó a explicarles lo ocurrido, "só lles pediu auga e xa non falou máis", recuerda su otro hermano, que también precisa que en un primer momento creyeron que habría podido sufrir un ictus o algo similar, hasta que los sanitarios que la atendieron comprobaron que tenía una herida en la cabeza que parecía haber sido producida por algún tipo de objeto punzante, y no el resultado de una caída o un golpe fortuito.

Inmediatamente se dio parte a la Guardia Civil y esta abrió una investigación para tratar de localizar al responsable o responsables del delito. Según precisa el hermano de la víctima, en la casa no echaron nada en falta —incluso estaba el dinero de una cartera que había a la vista—, salvo el móvil de la mujer: "Ao principio pensamos que iría con ela na ambulancia, pero despois xa nos demos conta de que tiveran que levalo". Y en los días posteriores, se registraron movimientos sopechosos en la cuenta de la mujer, lo que reforzaría la teoría del robo.

"Só podemos esperar que ela recupere —presenta una mejoría, aunque hasta este miércoles permanecía sedada— e que a Garda Civil poida dar co responsable", dice este xermadés, que recuerda que su hermana, ingeniera técnica de telecomunicaciones, se marchó a Madrid para estudiar y ya se quedó allí a vivir y a trabajar, hasta que hace siete años, ya jubilada, volvió a Xermade para cuidar de su madre —residía con ella en Madrid, pero quería volver a sus raíces—, fallecida hace cuatro años.