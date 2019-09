Investigan la aparición de más de 150 truchas muertas en el río Pequeno

El Seprona y técnicos de Medio Ambiente han abierto una investigación para determinar las causas que provocaron la muerte de más de 150 truchas en el río Pequeno, en Muimenta. Los ejemplares fueron hallados el pasado martes en un tramo de unos 500 metros del río chairego, en el entorno de la depuradora de As Panciegas.

"Non se sabe con certeza que foi o que pasou. Nun primeiro momento achacárono á depuradora, pero en principio quedou descartado. Os técnicos de Medio Ambiente explicáronnos que seguen investigando e que podería incluso deberse a un cambio brusco do caudal", indicó Luis Sandamil, el presidente de Amigos do Miño, una entidad cuyos miembros acudieron a la zona para ayudar en la retirada de los ejemplares.

Las muestras recogidas por los agentes y técnicos de Medio Ambiente serán analizadas en el laboratorio de sanidad animal de Lugo, según explicaron desde la Xunta, desde donde esperan que los resultados puedan arrojar luz sobre el origen de este posible vertido en el río Pequeno.

"Ata que non se determinen as causas non saberemos cal pode ser o alcance do suceso. Se foi un verquido, probablemente estea todo morto. Se en cambio foi que quedaron sen auga por un cambio brusco, só se verían afectadas as que quedaron fóra da auga, non todas", indicó Sandamil, precisando que las que se hallaron muertas eran casi todas "demasiado grandes para o río que é".

También se investigan las causas de la muerte de medio centenar de truchas en el río Chamoso en O Corgo

Desde el Concello de Cospeito reconocieron que se enteraron del caso en la tarde de de este miércoles y confirmaron que seguirán de cerca su evolución por si fuese necesario adoptar alguna medida especial.

Además de estar a la espera de los resultados de los análisis, Amigos do Miño seguirá con su actividad este domingo, día 29, en el que tiene programada una jornada de limpieza en las cotos de Terra Chá y Castro de Rei. Los voluntarios interesados en participar pueden contactar con la entidad en el 619.70.33.73, o bien acudir el domingo a las 9.00 horas al bar Alvariño de Muimenta.

O CORGO. También se están investigando las causas que provocaron este martes la muerte de medio centenar de truchas en el río Chamoso, en O Corgo. La Xunta confirmó este miércoles que técnicos de Medio Ambiente se desplazaron hasta el lugar para recoger muestras, que han sido remitidas a un laboratorio especializado para dar con las causas de esta mortandad y si esta podría estar relacionada con algún tipo de vertido al río.