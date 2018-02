Investigan a 3 individuos por estafar a un chairego con falsos créditos financieros

La comandancia de la Guardia Civil de Lugo, en el marco de la operación internacional Verderolo -iniciada el pasado mes de abril de 2017-, imputa en calidad de investigado e identifica a otros dos individuos como presuntos autores de un delito de estafa por ofrecer falsos créditos financieros a un vecino de la comarca chairega, entre otras víctimas.



Los presuntos autores de esta trama, aprovechándose del estado de necesidad económica de las personas -que por su situación no podrían recurrir a los cauces financieros habituales-, publicaban anuncios de falsos créditos de entidades financieras ficticias, con condiciones muy ventajosas, en conocidas páginas de internet.



De esta manera, supuestamente contactaban con las víctimas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y por correo electrónico. A través de estos medios, y según explica el Instituto Armado, solicitaban documentos personales de la víctima y remitían formularios para la aparente tramitación de la solicitud del crédito.



Junto a ese procedimiento, los presuntos autores pedían, según explica la Guardia Civil de Lugo, cantidades de dinero en diferentes conceptos.



La víctima, que seguía sus directrices para conseguir el crédito, realizaba transferencias a cuentas bancarias de la trama delictiva, no solo ubicadas en España, sino también en Francia, o a través de plataformas de envío de efectivo de persona a persona.



Según las primeras indagaciones, el montante de la estafa podría superar los 8.100 euros. Además, los supuestos autores estarían siendo investigados, no solo por estafa, sino también por delitos de usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.



Las investigaciones del Instituto Armado han permitido imputar como presunto autor de estos delitos a D.R.G., de 27 años y natural de Santa Cruz de Tenerife. También han logrado identificar a S.N.G.J, de 34 años y natural de Madrid, y a R.A.M, de 21 y vecina de París.



Desde la comandancia de la Guardia Civil de Lugo indican que en el marco de esta operación se procedió al bloqueo de dos cuentas bancarias en España y que se solicitó auxilio judicial internacional respecto a las ubicadas en el extranjero.