El inventario de caminos de Guitiriz recoge 3.350 vías

La corporación de Guitiriz debatirá este viernes en un pleno extraordinario, fijado para las 10.30 horas, el inventario de caminos del municipio, un trabajo que documenta 3.350 vías en el concello, excluyendo las calles urbanas y las que son de titularidad de otras administraciones.

Si el inventario se aprueba -desde la oposición se solicitó en diversas ocasiones su elaboración- se expondrá al público durante 20 días hábiles, periodo en el que los técnicos responsables de su realización acudirán a las oficinas municipales para resolver las dudas de los vecinos.

"A nosa idea é que as alegacións que se presenten se vaian resolvendo ao momento", puntualiza Regina Polín, que avanza también que, como muchas de las vías documentadas están en terrenos de las 14 comunidades de montes que existen en Guitiriz, sus representantes serán convocados a reuniones para abordar conjuntamente el inventario y comprobar los cambios que se podrían realizar.

Este estudio, que se adjudicaba hace un año, en noviembre de 2017, a la empresa lucense Proyestegal, documenta y cataloga cada una de las vías inventariadas con unas fichas en las que se identifican correlativamente con el código numérico de la parroquia -si son interparroquiales, con el del concello- y se recoge su topónimo, el material del que están hechos, su estado de conservación, su referencia catastral -algunos tienen varias-, las coordenadas de sus punto de partida y fin y planos de cada uno de ellos.

Desde Proyestegal, que dedicó más de un mes solo al trabajo de campo, se puntualiza además que, entre los alrededor de 1.500 kilómetros de caminos que han documentado, no solo se recogen pistas municipales, sino también otras vías como servidumbres. Puntualizan además que hay caminos que no cuentan con referencia catastral y al revés, itinerarios de los que consta documentación pero que ya no existen sobre el terreno.

AGUA. El pleno del viernes servirá también para validar el pago de emergencia del proyecto que se está ejecutando en el potabilizadora de Guitiriz para eliminar el exceso de hierro que presentaba el agua de la traída, lo que llevó al gobierno local a desaconsejar su consumo desde el 22 de octubre.

Polín explicó que la inversión asciende a 41.000 euros y que la obra, que lleva dos semanas en marcha, debería estar finalizada esta semana. Una vez instalado el nuevo filtro, se procederá a llenar el depósito de un millón de litros, que ya ha sido vaciado y limpiado. Una vez se compruebe la calidad del agua y el buen funcionamiento del sistema, se procederá a limpiar los otros dos depósitos, de 400.000 litros cada uno.