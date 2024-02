Invenergy Services estrena nuevo centro logístico en As Pontes

La empresa Invenergy Services trasladará a finales de este mes su centro de operaciones desde el municipio de As Somozas al polígono pontés de Penapurreira, donde está habilitando una nave de más de 7.000 metros cuadrados -a la que se suma la que tiene en el municipio vecino, de unos 2.000- y que empleará como almacén central y oficina del personal técnico de la compañía.

La concejala de Industria, Ana Pena, visitó este miércoles, junto a sus responsables, las nuevas instalaciones que ayudarán a "mellorar as súas capacidades de operación e xestión de activos renovables en España, facendo que As Pontes siga sendo un referente no sector enerxético", afirmó la concejala, dando más detalles sobre los siguientes pasos que planean.

Y es que la empresa tiene previsto, de forma inminente, aumentar la plantilla, que en la actualidad ya supera los 250 trabajadores, para cubrir las necesidades de personal que surgirán a raíz de la dotación de Penapurreira.

"Este novo centro loxístico vén de reforzar o compromiso da compañía polo noso municipio e súmase ao proxecto de colaboración público-privada entre Invenergy Services, o IES Castro da Uz e o goberno autonómico, que permitiu a posta en marcha dun ciclo de FP dual, creando novas oportunidades formativas e laborais no noso municipio", añadió Pena sobre la apuesta educativa en la que colabora la firma.

El alumnado que asiste a las clases del ciclo superior de Mecatrónica Industrial recibe "formación sobre sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, integración de sistemas, mantemento e procesos de calidade, formación académica que se completará con formación práctica, durante os meses de verán, traballando xunto aos técnicos de Invenergy Services", abundó la edila, precisando que la colaboración entre empresa y centro es constante.

Tanto es así, que hace solo unos días desde el instituto local agradecían la cesión de un aerogenerador completo así como otros materiales por parte de la empresa para la realización de prácticas de sus estudiantes.

"Agradecemos esta ayuda que resulta muy necesaria para alcanzar una base sólida y una buena formación de nuestro alumnado para enfrentarse a la realidad laboral", afirmaron desde el centro.

MERCADO INTERNACIONAL. La compañía, el mayor desarrollador y operador global privado de soluciones de energía sostenible, tiene su sede central en Chicago, además de oficinas de desarrollo regional en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Japón, Polonia, Reino Unido o España.

La firma, fundada hace más de dos décadas en Estados Unidos, está especializada en energías renovables y ya desarrolló más de 180 proyectos en cuatro continentes. Ofrece soluciones personalizadas que cubren desde el mantenimiento preventivo al correctivo y predictivo.