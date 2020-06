El primer pleno tras la ruptura del gobierno vilalbés se celebró por vía telemática, pero internet y sobre todo la obligatoriedad de no superar las cuatro horas de grabación dificultaron una sesión ordinaria que ya se auguraba tensa. El límite de tiempo aceleró los debates y la comparecencia de la regidora, Elba Veleiro, solicitada por el PP para explicar el fin del pacto de gobierno con Vilalba Aberta.

Pero la vía telemática no solo condicionó los tiempos. Hubo problemas con la publicación —el pleno no se pudo retransmitir ni tampoco subir este miércoles a la web debido a la "saturación" y "sobrecarga" que alegó la empresa que se encarga de eso (en muchos municipios se celebraron plenos para el reparto de mesas electorales)— y las pantallas y la falta de contacto físico, o al menos visual, complicaron los acuerdos de voto en el PP.

El pleno arrancó con la unanimidad de los tres grupos, que apoyaron la petición de una subvención al Idae para el cambio de luminarias, la modificación de la ordenanza fiscal para suprimir y rebajar las matrículas del conservatorio, la ampliación del parque infantil de la Praza da Constitución o accesos en Rioaveso. Pero la disparidad de posturas se hizo presente pronto con las mociones.

El PP y Vilalba Aberta llevaban propuestas de planes de reactivación económica y se debatieron juntas. La primera, no contó con el respaldo de ningún grupo. La segunda, que conlleva la inyección de 500.000 euros para pymes y autónomos, se aprobó con los únicos votos a favor de los ediles de Vilalba Aberta. El PSOE, que según la oposición al principio parecía que iba a votar en contra, se abstuvo, y el PP, que en un primer momento iba a oponerse, decidió abstenerse. Pero las pantallas no permitieron interpretar gestos y dos de sus concejales votaron en contra, con lo que hubo empate. En la segunda ronda de votación, la abstención total del PP posibilitó sacar adelante el plan de ayudas.

"A moción do PP era inviable e algo arbitraria e a de Vilalba Aberta ten defectos, pero non era unha aposta desmedida. Entendiamos a intencionalidade e o fondo, e traballaremos con Vilalba Aberta para corrixir posibles erros", expresó la regidora, Elba Veleiro, que aseguró, al contrario que los grupos de la oposición, no sentir tensión en el pleno. "Fomos ao debate honestamente posicionándonos no mellor para os veciños e estou convencida de que por encima dos personalismos", valoró.

Vilalba Aberta sacó adelante su plan de reactivación con dos votos

"Para nós é un éxito. É un plan ambicioso cunha proposta rigorosa", explicó Modesto Renda, que defendió que Vilalba Aberta se enfrentó a este primer pleno tras la ruptura "cunha liña tranquilizadora, sen dramatismo e coa intención de traballar", pero criticó a un PSOE "crispado —non por parte da alcaldesa— que non asimilou que está en minoría".

El PP también arremetió contra un pleno "enlatado" que Agustín Baamonde definió como "un aquelarre" y "un despropósito absoluto" con un equipo de gobierno "desnortado" que "non se deu conta da situación que ten". "Un grupo de goberno non se abstén", apuntó crítico, mientras explicó que cambiaron su voto para posibilitar la aprobación de la moción de Vilalba Aberta. "Máis vale un pacto de recuperación malo, que ningún", dijo, al tiempo que habló de comentarios con "especial virulencia" hacia Renda.

COMPARECENCIA. La comparecencia de la alcaldesa para hablar sobre la ruptura del pacto, que centró una vez más en la falta de confianza, se quedó en unos pocos minutos, que no fueron considerados suficientes, y sin intervenciones. La propia Veleiro no mostró objeción a repetirla con más tiempo y se comprometió a ello, pero desde el PP urgen concreción y agilidad. "Ten que ser inmediata e non tardar dous meses esperando ao próximo pleno", dicen.

También se aplazó la moción de reordenación urbana de Vilalba Aberta con la intención de crear una comisión de urbanismo.

Manuel María dará nombre a la casa de la cultura

El pleno, con los votos a favor del PSOE y Vilalba Aberta y la abstención del PP, aprobó iniciar la tramitación del expediente para dar el nombre del poeta Manuel María a la casa de la cultura de Vilalba, una solicitud reiterada desde hace tiempo en la capital chairega que presentó como moción Vilalba Aberta.



Precursores

Modesto Renda, que definió esta aprobación como "outro gran éxito", quiso agradecer y recordar el papel de los que ya lucharon para conseguir este nombramiento antes, y destacó el papel del BNG y del Iescha.