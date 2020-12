Intensificarán las protestas contra el cierre del colegio de Baamonde

Las familias y los afectados por el anunciado futuro cierre del colegio de Baamonde se reunieron este domingo en señal de protesta y decidieron intensificar sus movilizaciones. Así, ya tienen solicitada otra concentración, que previsiblemente será el próximo fin de semana, y no descartan hacer algún acto de protesta todos los domingos.

"Esta iniciativa de peche xurdiu por parte do noso propio alcalde, algo realmente vergonzoso, que sexa o alcalde o primeiro interesado no peche dos seus servizos públicos, e máxime cando é patente o rexeitamento por parte dos seus veciños", indicó una de las madres afectadas en el texto que leyó este domingo a todos los presentes, y en el que indicó que, aunque en un primer momento Educación "se limitara a calar e a dicir só de palabra que a súa intención non era pechar o colexio", "agora tamén de palabra, nos comunicou que dá o seu visto bo ao seu peche".

Los padres recuerdan que el centro cuenta con una treintena de alumnos de Baamonde pero también de parroquias de Guitiriz, e insisten en que el colegio "foi vítima, como tantos outros no noso rural, das políticas pasivas, políticas que fomentan o despoboamento do rural ata que é tan feble que darlle o golpe de gracia parece ata un acto de humanidade".

"Pero neste caso, trátase dunha política activa de destrución de recursos xa que este centro funciona e non ten un número desprezable de alumnos", defienden los padres, que se niegan a la "unificación" que el Concello propone con el colegio de Begonte.