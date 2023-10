A Insua: moito máis ca un campo de fútbol

Localización

Na N-6, entrando en Guitiriz á man dereita se se vén dende A Coruña cara a Lugo, xusto ao pé do cartel de Guitiriz co símbolo das augas termais, hai un vello camiño que leva directamente á Insua.

A vía, un linde

A vía do tren servía de marco entre A Insua e o Boedo (ou Insua de Abaixo), ao que se accedía por un paso baixo a vía. A Insua era o patio de xogos e onde se montaba o campo de fútbol no verán —no inverno hai moita auga— e os prados do Boedo era a onde se levaban as vacas.

Lavadoiro

Na Insua, antigamente lavábase a roupa no río Pardiñas (ou Boedo), mesmo a dos hoteis da vila. Do outro lado da vía ata se fixera un lavadoiro que nunca se chegou a usar como tal, pero que serviu de punto de encontro veciñal.

Camiño da Insua. C.PÉREZ

"Sabes por que me gusta tanto ese sitio? Porque me recorda a meus pais, sobre todo a miña nai", di Pili Cruz, veciña de Guitiriz e responsable do Soa. Pouco máis habería que contar cando a querenza por un lugar, coma neste caso A Insua, vén definida por esas prezadas lembranzas de infancia, as que fan que aínda hoxe, cando xa nada queda, a Pili lle siga gustando moito ir ata ese "sitio marabilloso no mundo".

"Eu ía con miña nai levar as vacas e volvía recollelas, sempre sen présa, vas, lareteas un pouco por alí no lavadoiro, xogas...", rememora Pili, que fixo centos de veces o camiño cara á "gardería das vacas" con Alicia, súa nai. Ían ao que denomina coma "o centro comercial de Guitiriz" daquela época. Era un punto de encontro interxeracional. Os maiores conversaban. De que? De todo e de nada. Os pequenos xogaban. A que? A todo e a nada. Daquela xoguetes non había, pero enxeño sobraba, coma o que tiña aquel veciño que lle fixera a Pili unha frauta con elementos naturais. E tempo atrás, cando o río levaba ben auga, máis dun mesmo aprendía alí a nadar.

Paso baixo a vía do tren. C.PÉREZ

A casa de Pili, onde naceu e onde segue a vivir, está apenas a uns 300 metros da Insua, ao pé do camiño que leva ao lugar. Nun muro, aínda se conserva unha vella fonte preto da que deixaban as cordas os que ían coas vacas (rara vez había máis de tres por casa). Ao pé da estrada, só se mantén no recordo aquel sinal verde que indicaba cara á Insua. Cara ao recordo que une a Pili con seu pai e coa Insua, o campo de fútbol.

A Insua na actualidade. C.PÉREZ

Alí, no campeiro, cun céspede natural de gran calidade (ata o levaron para Riazor) as festas de San Xoán marcaban o inicio da tempada. Cada verán tocaba renovar as rudimentarias porterías, con ‘barróns’ (postes) e traveseiro de madeira de bidueiro. E por aí sempre andaba Suso Cruz. "Xuntábase moita xente, hai moitas fotos do fútbol na Insua", lembra Pili, que aínda recorda o infalible sistema para marcar que tiña seu pai, a quen se lle dedica o campo de fútbol municipal de Guitiriz.

SusoCruz, na Insua. IESCHA

O balón parou de rodar e as vacas xa non pacen, pero A Insua permanece en Pili: "Recórdame a cando era pequena, lévame a eses momentos nos que non tes preocupación ningunha".