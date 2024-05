Instan al Ministerio de Cultura a ceder las piezas de las excavaciones de Bretoña

El Concello de A Pastoriza inició los trámites para solicitar al Ministerio de Cultura la cesión de las piezas halladas en las excavaciones promovidas por el arqueólogo Chamoso Lamas en la década de los 70 en el entorno de la iglesia de Bretoña.

El objetivo del gobierno local es exponer las piezas en el Centro de Interpretación de Bretoña (CIN), que prevé abrir al público de forma regular a partir del mes de junio.

"Todas las piezas están depositadas en el Museo das Peregrinacións de Santiago, pero no están expuestas, están en cajas y no están catalogadas, por lo que no sabemos exactamente qué hay ni de cuántas piezas hablamos", indica el alcalde de A Pastoriza, Darío Cabaneiro, que explica que la petición para la cesión de las piezas se hace a través de la Xunta.

Fue el artista local Fernando Villapol el que, tras años de investigaciones, consiguió localizar los restos de las excavaciones con los que Chamoso Lamas confirmó que el origen de la diócesis britoniense estuvo en Bretoña.

Chamoso halló, explicaba Villapol cuando localizó las piezas, "importantes vestigios de las edificaciones del gran templo del siglo VI y de las dependencias a él contiguas" y "abundante material arqueológico", al que se le había perdido la pista en las últimas cinco décadas.

"Es patrimonio de la localidad y nuestra idea, si lo conseguimos, es darle su lugar y exponerlo para darlo a conocer", explicó el regidor pastoricense, que indicó que el objetivo del Concello es trasladar todos los hallazgos del castro de Saa, ahora ubicados en el CIN, al futuro Centro de Interpretación do Alto Miño, en Fonmiñá, y dedicar esa sala al material hallado en Bretoña.

La apertura se espera para el mes de junio

Cuando se inaugure el nuevo centro, posiblemente a principios de junio, se abrirán los dos museos de forma continuada. El CIN, que abrió en el fin de semana por la Festa da Bola de Liscos e das Freces, permanece cerrado por falta de personal. "Queremos contratar a una personas para poder abrir los dos", indica Cabaneiro, que explica que las obras del Centro de Interpretación do Alto Miño están finalizadas y que el Concello lo está dotando de contenido.

"Ya está panelado, las maquetas están casi rematadas, estamos con las vitrinas y nos falta habilitar la parte del castro de Saa", dice el alcalde, que asegura que tener la exposición más cerca del propio yacimiento, y unido a la cercanía a la Lagoa de Fonmiñá, será positivo para incentivar las visitas.