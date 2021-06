Instalacións de futuro e custodia do pasado

Veciñanza

O padrón de 2006 recollía 5.785 persoas censadas. O concello foi perdendo poboación dende entón, ata estabilizarse no ano 2016. Entón contaba con 5.057 veciños e, aínda que houbo algo de caída, non chegou a baixar dos 5.000, senón que en 2019 e en 2020 recuperou veciños ata situarse en 5.073, cunha media de idade de 52,55 anos.

Onde están os marcos?

Ten unha superficie de 177 quilómetros cadrados, linda con Outeiro de Rei, Cospeito, A Pastoriza, Pol e Lugo e é o segundo concello chairego con máis parroquias, 25: Ansemar, Azúmara, Balmonte, Bazar, Bendia, Castro de Rei, Coea, Duancos, Duarría, Dumpín, Goberno, Loentia, Ludrio, Mondriz, Mos, Orizón, Outeiro, Pacios, Prevesos, Quintela, Ramil, Ribeiras de Lea, Santa Locaia, Triabá e Viladonga.

Quen manda aquí?

Un ano despois de nacer A Chaira, PSOE (4), BNG (2) e Tega (1) uníronse no primeiro goberno de coalición, encabezado por Juan José Díaz Valiño (PSOE). A tranquilidade voou en outubro de 2009 coa operación Rey, que se pechou coa absolución dos acusados sete anos despois. Dende 2011, o PP ten maioría absoluta con Francisco Balado.

Para botar un pé

Comer o polbo nas feiras de Castro de Rei e de Castro de Ribeiras de Lea é xa unha tradición. A Festa da Malla, a Expodegustación da Galiña de Mos ou a Feira do Cabalo son outras citas moi arraigadas.

O Concello de Castro de Rei leva preto de dúas décadas navegando entre dúas augas. Entre a historia e a tecnoloxía. Entre un sector básico como o agrogandeiro e un de nova creación como o dos avións non tripulados. Entre o desenvolvemento industrial e a protección do pasado. Iso levouno a irse renovando e a ofrecer unhas posibilidades de investigación, formación e negocio a distintos niveis que para si moitos quixeran, sen deixar de lado todo aquilo que o levou ata o que é agora.

A aprobación do PXOM e, hai pouco, da Área de Rehabilitación Integral no casco histórico de Castro de Rei permitirán dar un pulo urbanístico e de recuperación de espazos a unha vila que nos últimos anos estivo un pouco á sombra de Castro de Ribeiras de Lea, que se converteu no gran núcleo urbano do concello ao contar con novas instalacións como o centro médico, a casa da cultura, o campo de fútbol, a piscina e un polígono que non deixa de medrar e no que o Concello promoveu un viveiro de empresas.

Para que o parque empresarial siga na súa traxectoria ascendente, hai que dotalo de mellores servizos, e niso están o goberno local e a Xunta, que cun investimento de ao redor dun millón de euros, en dúas fases, proxectan unha nova traída ao núcleo de Castro, a sete parroquias e ao polígono que se executará proximamente.

Pero o municipio non esquece as súas orixes rurais, e máis tendo en conta que é o cuarto concello de Galicia e o segundo na provincia en produción láctea. Por iso, as concentracións parcelarias son de vital importancia e nos últimos anos finalizáronse os procesos de reestruturación de Pacios, Prevesos, Outeiro, Bazar, Santa Locaia, Goberno, Ansemar, Quintela, Balmonte, Ramil e San Xiao de Mos, e xa están en marcha os de Triabá e de Viladonga.

Neste mesmo sector, cobraron gran relevancia outros dous proxectos: o primeiro centro de recría público de gando vacún e a granxa experimental de leite, promovidos pola Deputación nas instalacións da Granxa Gayoso-Castro. O primeiro abriu as súas portas en xuño de 2018, tras anos de espera, e xa viu pasar polas súas instalacións máis de 3.000 animais. A segunda púxose en marcha, coa colaboración da USC, a finais do ano pasado e xa está funcionando ao 100% da súa capacidade e acollendo medio milleiro de estudantes de Veterinaria en prácticas.

Onde tamén se empezan a ver os primeiros froitos é no aeródromo de Rozas, ese que en 2006, cando acolleu o seu primeiro Criterium, non imaxinaba converterse máis dunha década despois no epicentro europeo da investigación en drons. Os socios da Xunta nesta iniciativa, Babcock e Indra, xa presentaron os seus primeiros proxectos, igual que Boeing —todos coa colaboración do Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (Ciar), dependente do Inta—, ademais de construír as súas instalacións no novo parque empresarial de Rozas.

No apartado de servizos sociais, as aperturas da escola infantil e da residencia de maiores de Castro de Rei —en 2014 e tras doce anos de obras— e a construción do centro de atención dual que impulsan Fudace (Fundación de Dano Cerebral) e a Cruz Vermella en Castro de Ribeiras de Lea foron a nota positiva. No lado oposto, o peche hai nove anos do hospital psiquiátrico San Rafael, cuxas instalacións están hoxe en estado de abandono e que o Concello quere que a Deputación, propietaria dos terreos, rehabilite para destinalas a usos asistenciais ou sociais.

Protagonista