Innogando, punta de lanza de un rural que apuesta por la tecnología

Pese a su corta trayectoria, Innogando, que nació hace cuatro años dentro de una granja de O Arneiro, en la parte que pertenece al concello de Abadín, de la mano de dos jóvenes compañeros de clase de siempre, Elio López y Daniel Rus, ya se ha convertido en punta de lanza de un rural que apuesta por la tecnología y que demuestra que el campo y la ganadería pueden transformarse y ser motor de creación de nuevos puestos de trabajo.

La firma chairega, que diseña modernos dispositivos de monitorización para controlar con detalle el ganado -principalmente vacas pero también otros animales-, ya tiene en el mercado 15.000 ejemplares desde su lanzamiento, hace dos años y medio. Principalmente en España, pero también en Portugal "e de maneira máis testemuñal en países como México, Francia ou Suíza". Actualmente trabajan con unas 700 explotaciones.

"Estamos contentos coa evolución. Sempre buscas mellorar e o noso obxectivo é seguir crecendo, buscar novos retos e expandirnos", dicen unos jóvenes exigentes, que no se conforman y que son conscientes de que hay mucho mercado. "En España hai catro millóns e pico de vacas, moitas de gandería extensiva, e a monitorización non chega ao 20% dos animais. Hai outras dúas empresas en España pero non chegan a dez no mundo", aseguran.

"Temos moito que ofrecer, tamén pensando nos máis novos. Está claro que sen tecnoloxía non van quedar no campo. Buscamos mellorar a calidade de vida das persoas e dos animais, e sen perder de vista a mellora de produtividade", explica Elio, que indica que la granja familiar en la que se enmarca su proyecto, que suma 1.800 terneros, es independiente pero fundamental. "É o noso campo de probas", dice, y abre una puerta a una sala llena de ordenadores, ingenieros e informáticos. Todos muy jóvenes y pocos de la zona. Sin relación previa con el rural, y menos aún con las vacas.

La empresa, que facturó el año pasado casi un millón y medio de euros, suma 25 trabajadores con una media de 30 años y está inmersa en una ampliación. "Estamos remodelando para ter un novo espazo para oficinas e zona de traballo", dicen. Y hablan de una actuación que superará los 100.000 euros pero para la que cuentan con diversas ayudas.

La directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, quiso conocer de primera mano el trabajo de la empresa chairega, que en 2023 ganó el premio Talento Mozo en la categoría de Medio Rural. "Para nós foi un empurrón económico —se conceden 5.000 euros— para o día a día e á parte está a visibilidade", destacan los emprendedores, mientras la titular de Xuventude se interesó por todos los procesos y destacó la firma por conseguir que "xente do ámbito urbano veña traballar para o rural".

Su ‘smartwatch’ para vacas salvó al menos medio ciento de reses de la EHE en España

A través del principal dispositivo de Innogando, los collares GPS Rumi, se ofrece tanta información sobre cada animal que incluso se pueden prevenir enfermedades. Así, tal y como defienden desde la empresa su ‘smartwatch’ para vacas ayudó a salvar al menos medio centenar de animales el año pasado en España con la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), una infección causada por un virus que contagia un mosquito.

Los ‘smartwatch’ que diseñan ofrecen la geolocalización del animal al tiempo que miden la actividad, el bienestar y la productividad de cada vaca. Así, puede avisar al ganadero de eventos importantes como el aviso de celo para inseminar en el momento justo o detectar un parto u ofrecer mediciones sobre la rumia en tiempo real, el movimiento de cada res o el tiempo de pasto.



"Salvamos máis de 30 animais na zona centro de España, en Salamanca, no verán. E cando chegou a Galicia, tamén se detectaron mínimo outros 15", explica Daniel, que asegura que es difícil "falar de números concretos porque moitos non teñen un diagnóstico de laboratorio para dicir exactamente que foi, pero si que é certo que os síntomas coincidían co cadro clínico".



"Baixan a rumia, están máis cansas, comen menos... É progresivo e podería detectarse ata con dez días de antelación e iso permite poder tratalas e nalgúns casos salvalas", indican.