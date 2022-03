Innogando conquista los galardones EmprendeXXI por su labor innovadora

La startup abadinesa Innogando ha logrado el primer puesto en Galicia en los Premios EmprendeXXI, impulsados por CaixaBank (a través de su división DayOne) y cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa.

La firma chairega compitió con otras 26 startup de la comunidad gallega y logró el primer puesto de un galardón que incluye una dotación económica de 6.000 euros, el acceso a formación internacional especializada impartida por Esade y expertos de Silicon Valley y la oportunidad de participar en el Investors Day EmprendeXXI, jornada en la que mantendrán contacto con inversores y empresas.

"Estamos moi satisfeitos porque é un recoñecemento que premia as iniciativas innovadoras con máis crecemento. Para nós é unha axuda económica pero, sobre todo, unha grande oportunidade formativa", destaca el cospeités Elio López, Ceo y confundador de Innogando, que recogió el premio de manos del director xeral del Igape, Fernando Guldrís, y del director territorial norte de CaixaBank, Juan Pedro Badiola.

Innogando trabaja desde Abadín en el sector de Smart Farming o agricultura inteligente. El objetivo de esta startup es digitalizar el sector para mejorar la calidad de vida del ganadero, la rentabilidad de su granja y el bienestar animal. Para ello ha diseñado Rumi, un dispositivo de monitorización del ganado, y Eliter, una marca de terneros basada en la trazabilidad de su estatus sanitario y condiciones de origen.

López evidenció ayer la importancia de una buena idea para triunfar y, por otra parte, que agro y tecnología no pueden darse la espalda, sino que están abocados a generar una revolución rural que ya ha comenzado. Un botón de muestra de esta vanguardia lo pulsó ayer en su móvil el propio cospeités, quien mostró los entresijos de Rumi. «Podemos velo todo no móbil, cun mapa que permite ver onde está cada vaca, identificada polo seu nome e con estatísticas do que está facendo. Grazas a iso podemos saber se están enfermas ou incluso previr ataques do lobo», indica. La otra pata de Rumi es un dispositivo electrónico que lleva la vaca al cuello, como un cencerro. O más bien, un smartcowbell.

Los éxitos de Innogando parecen no tener techo pues solo en tres años se ha convertido en una de las compañías más innovadoras de Galicia y estos logros no han pasado desapercibidos para firmas de envergadura como el grupo Lence, que la contrató como socio tecnológico, o la biofarmacéutica Zendal, que inyectó en la startup gestada en el Campus Terra de Lugo 100.000 euros, conocedora de un potencial que ahora constata el certamen EmprendeXXI.

Los galardones. En esta edición de los Premios EmprendeXXI participaron un total de 763 startups de España y Portugal y se entregaron 19 galardones a nivel territorial a las empresas de nueva creación con mayor impacto en su territorio: 17 en España (uno por comunidad autónoma) y dos en Portugal.