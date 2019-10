La fotógrafa vilalbesa Inma Purriños ha sido nominada por cuarto año consecutivo a los premios al Mejor Fotógrafo del Año 2019, dentro del Concurso Nacional promovido por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI).

En esta ocasión, la vilalbesa suma un total de dos nominaciones en el apartado de naturaleza, con dos instantáneas que tratarán de alzarse con el premio a la mejor foto ante las otras seleccionadas por el jurado, y entre las que hay tres imágenes de Jaime Mezquida, dos de Jesús de Pedro, otras dos de Ramón Fernández y una de Álex de Pedro.

"Estoy muy feliz porque este año hay muchísimo nivel y cosas muy, muy chulas. Además me hacen especial ilusión estas nominaciones, porque aunque disfruto mucho haciendo todo tipo de fotografías, los paisajes son quizás lo que más me gusta", dice Inma, "encantada" por poder concurrir un año más a estos prestigiosos galardones.

"Una de las fotos nominadas fue tomada en la ría de Vigo, desde un alto. Con esa niebla y el tratamiento que le di queda súper pintoresco", explica la autora, mientras avanza que la segunda imagen nominada la realizó desde la ventana de su casa.

"Es el parque de Frigsa, en Lugo, aunque no lo parezca. Es el paisaje que veo todos los días desde mi ventana cuando desayuno", dice entre risas, mientras confirma que "ese día había una niebla muy bonita y no me pude resistir a hacer la foto".

Para la pequeña de la saga de los Purriños estar nominada en el Concurso Nacional ya es "un auténtico premio". Para saber si es o no la ganadora de la categoría de naturaleza tendrá que esperar al día 31, cuando se celebrará en Segovia la gala en la que además de los premiados también se reconocerán los reconocimientos y méritos de calificaciones 2019.