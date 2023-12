Solidariedade: iniciativas benéficas para axudar

As iniciativas solidarias son comúns nesta época do ano, onde se poden mercar dende calendarios para apoiar asociacións ata asistir a galas benéficas que colaboran cunha causa determinada, que tanto pode ser próxima ao contorno coma común.

Xisco Feijoó, cos Asubíos da Chaira. C.PÉREZ

Neste chamamento á colaboración veñen de estrearse por todo o alto Os Asubiíños de Cospeito, que lograron recadar 3.245 euros no seu primeiro Festival de Nadal Solidario, a prol da fundación Meniños de Lugo, da que Olga Alvite recollía na propia gala un simbólico cheque.

Actuación dos dos grupos dos Asubiíños. C.PÉREZ

A iniciativa deixou pequeno o salón de actos da casa da cultura de Feira do Monte, na que un público entregado gozou de cada unha das actuacións dos distintos grupos de Asubíos da Chaira, que contaron ademais con convidados de excepción. Á cita, presentada pola reporteira Coty Lamela, que lembraba que o seu debut fora precisamente nese mesmo escenario de nena, sumáronse de maneira totalmente altruísta Xisco Feijoó, A Roda, Astarot e Beteluma. Non puido acudir finalmente Plan Siberia, pero comprometeu a súa presencia para unha próxima convocatoria.

A Roda en Cospeito. C.PÉREZ

Entre os que doaron para a Fila 0 e os asistentes sorteáronse cestas elaboradas grazas as contribucións de todos os negocios da volta, que responderon ao chamamento dos Asubiíños, igual ca o Concello e a asociación de mulleres rurais Cousas Nosas.

Actuación no festival da Anpa do IES Pedregal de Irimia de Meira. C.PÉREZ

Tamén debutaban na organización dunha iniciativa benéfica a Anpa do IES Pedregal de Irimia de Meira, que recollía o testemuño do ano pasado da Anpa do Ceip Avelino Díaz e este domingo enchía o centro sociocultural para un espectáculo no que pasaban preto de cen persoas polo escenario en máis dunha vintena de actuacións e con varios sorteos entre o público, grazas á xenerosidade dos negocios da zona.

Actuación de Noly cos Satélites meiregos de Meira. C.PÉREZ

Participaron alumnos do colexio e do instituto, das clases de zumba, integrantes da confraría Nosa Señora do Pedregal e veciños, así como artistas convidados, coma o Mago Rafa e os cantantes Verónica Cambón e Noly, de Los Satélites.

A recadación das entradas, a prol da Asociación Española contra o Cancro (AECC), ascendeu a 920 euros, e non foi a única doazón que recibiron en Meira, pois a confraría Nosa Señora do Pedregal aproveitou para facer entrega da recadación do seu tradicional rastrillo solidario, organizado o último domingo de feira, que ascendeu a 850 euros.

Entrega do cheque á AECC do recadado pola confraría Nosa Señora do Pedregal no seu rastrillo benéfico. C.PÉREZ

Esta veterana iniciativa é posible grazas ás numerosas achegas voluntarias, de moitos particulares, de talleres de manualidades ou incluso de usuarios do Centro de Atención a Maiores (CAM) da localidade.

Gala de ximnasia nas Pontes. MUNDITO CARBALLO

Tamén a delegación da AECC das Pontes recibiu unha xenerosa achega por parte do club de ximnasia rítmica da localidade, que congregou preto de cen ximnastas nun entretido espectáculo que serviu ademais para ir presentando algúns dos números de competición da próxima tempada.

Entre rifas para un sorteo e as entradas, nesta gala de Nadal, coa que colaboran o Concello e a Deputación da Coruña, recadáronse un total de 1.163,62 euros.

Participantes na gala de ximnasia das Pontes. MUNDITO CARBALLO

Nas Pontes foron dúas as iniciativas solidarias que se desenvolveron esta fin de semana, pois o sábado na igrexa parroquial de Santa María a unidade pastoral e Cáritas organizaron un festival solidario de Nadal que incluíu a beizón do belén do templo e da alfombra floral, adornouse unha árbore —os elementos decorativos foron elaborados nos talleres de Cáritas e na catequese—, cantáronse panxoliñas e houbo unha chocolatada final. Tamén se levou a cabo un sorteo, e os fondos recadados con este destinaranse a sufragar os proxectos de Cáritas e da Upa das Pontes.

Festival benéfico na igrexa de Santa María das Pontes. EP

E nestas datas, non pode faltar a campaña de doazón de xoguetes de Cruz Vermella, para a que se recadan fondos —tamén se pode contribuír con xogos novos ou material escolar— en colaboración cos hostaleiros, na campaña do VIH, e cunha Andaina Popular celebrada este domingo.

En total, serán máis dun cento de menores os beneficiados desta iniciativa, que se desenvolve dende hai anos en colaboración cos concellos de Vilalba, Xermade, Abadín, Cospeito, Castro de Rei e na que este ano ademais se retoma esta actividade na A Pastoriza.

Andaina da Cruz Vermella en Vilalba. M.MANCEBO

Axenda: Outras propostas para colaborar

Nos vindeiros días aínda quedan varias iniciativas por celebrar coas que se pode contribuír se se quere pór un gran de area por unha boa causa. Ademais, seguen a organizarse campañas a nivel xeral, como a operación Kilo, con carriños nos supermercados.



Sobre rodas por Elena

Patinando por princesas. Porque todas merecen tener un final feliz é o lema da gala benéfica organizada polo Club Patín As Pontes, que se celebrará este vernes 22, ás 20.30 horas no pavillón municipal. As entradas, a cinco euros, pódense adquirir nas tendas Urbo Moda e Lecar 712. Tamén haberá fila 0. Todo o que se recade destinarase en nome de Elena, unha nena de tres anos diagnosticada cunha enfermidade rara, á asociación Mi Princesa Rett.



San Faiuquiño

O departamento de Educación Física do Ceip Virxe do Corpiño de Begonte, dentro do Proxecto de Vida Activa e Deportiva do centro, organizaba este martes, con saída e chegada no propio centro, a segunda carreira solidaria San Faiuquiño, con varias distancias segundo as idades e que se promove en colaboración co Concello, co club de atletismo Corre por Begonte e coa asociación deportiva Rego do Lobo. Para participar (podía facelo calquera persoa da comunidade educativa) dóanse alimentos non perecedoiros que se entregarán ao Concello.



Recollida de alimentos

Ata mañá, mércores, o Concello de Begonte recolle todo tipo de alimentos non perecedoiros —doces navideños, conservas, aceite, leite, arroz, legumes...— para axudar ás familias con menos recursos da contorna. Pódense entregar nas oficinas municipais.



Troca de xoguetes

Para concienciar sobre o consumo responsable e consciente, a biblioteca municipal de Xermade organiza un intercambio de xoguetes para darlle a estes unha nova vida. Ata o día 28, quen o desexe poderá acudir ás instalacións para deixar un xoguete en bo estado e, entre o 2 e o 4 de xaneiro, poderá volver para recoller outro. Para máis información sobre esta iniciativa pódese chamar aos números 982.50.10.55. ou 651.03.96.15.