Inician los trámites para que el Entroido de Val de Francos sea de Interese Turístico

La corporación municipal de Castro de Rei aprobó ayer por unanimidad solicitar a la Xunta de Galicia "directa ou indirectamente" la declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia del Entroido de Val de Francos, una convocatoria promovida desde hace más de un siglo en el Campo do Carril de Ansemar por vecinos de esta parroquia y de las limítrofes de Goberno y Balmonte.

El equipo de gobierno presentó en la sesión ordinaria de ayer una moción de urgencia para lograr un acuerdo plenario que es necesario dentro de los trámites que se requieren para hacer la solicitud.

En los argumentos para la urgencia, se indicó que se constató en una reunión reciente con responsables de Turismo de Galicia la necesidad de contar con el citado acuerdo y, para no esperar al siguiente pleno de mayo y así iniciar "canto antes o devandito expediente", se propuso en la convocatoria celebrada ayer.

Entroido de Val de Francos. C.A.

El alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, recordó la "existencia dende tempo inmemorial do Entroido de Val de Francos, que se atopa documentado dende finais do século XIX, sendo un dos entroidos máis tradicionais que se celebran na comarca" y que destaca por su "singularidade, arraigamento, valor cultural e continuidade no tempo, así como a súa difusión cultural e publicación en numerosos libros e traballos nos que se recolle como un dos entroidos singulares da Península Ibérica".

Por ello, el Concello y la Asociación de Val de Francos -que está elaborando una memoria sobre esta tradicional fiesta- se coordinarán para hacer la correspondiente solicitud y así conseguir "un recoñecemento oficial que teña en conta o interese que desperta a festa para veciños e forasteiros", así como garantizar la aplicación a este Entroido de una normativa que lo proteja.